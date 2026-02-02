РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:28, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстанец стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира по шорт-треку в США

    Казахстан завоевал вторую медаль на юниорском чемпионате мира по шорт-треку в Солт-Лейк-Сити (США), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстанец стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира по шорт-треку в США
    Фото: НОК

    Награду сборной принес Богдан Вехов.

    Спортсмен добился успеха на дистанции 1000 метров.

    Вехов финишировал с результатом 1:24.177, став бронзовым призером ЧМ. Победу одержал Пак Соджун (Южная Корея) — 1:23.802. Второе место занял Юйхэн Ли (Китай) — 1:23.903.

    Отметим, что ранее женская команда Казахстана стала третьей в эстафете.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Шорт-трек США
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают