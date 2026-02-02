09:28, 02 Февраль 2026 | GMT +5
Казахстанец стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира по шорт-треку в США
Казахстан завоевал вторую медаль на юниорском чемпионате мира по шорт-треку в Солт-Лейк-Сити (США), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Награду сборной принес Богдан Вехов.
Спортсмен добился успеха на дистанции 1000 метров.
Вехов финишировал с результатом 1:24.177, став бронзовым призером ЧМ. Победу одержал Пак Соджун (Южная Корея) — 1:23.802. Второе место занял Юйхэн Ли (Китай) — 1:23.903.
Отметим, что ранее женская команда Казахстана стала третьей в эстафете.