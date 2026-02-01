Казахстан завоевал «бронзу» на юниорском чемпионате мира по шорт-треку

Сборная Казахстана завоевала бронзовую награду в женской эстафете (3000 метров).

В финале А команду представили Полина Омельчук, Нурия Алпысбай, Гульдана Жалмухан и Анастасия Галечина.

Первое место заняла Южная Корея. Обладательницами «серебра» стали спортсменки из Китая.

Ранее сообщалось о том, что казахстанский паралимпиец Ербол Хамитов выиграл вторую медаль на этапе Кубка мира по лыжным гонкам среди паралимпийцев, проходящем в польском городе Шклярска Пореба- Якушице

Также, в преддверии зимней Олимпиады в Милане и Кортине, агентство Kazinform напомнило об историях, которые повлияли на правила, традиции и историю Игр.