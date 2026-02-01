Казахстан завоевал «бронзу» на юниорском чемпионате мира по шорт-треку
Юниорская команда Казахстана по шорт-треку отметилась медалью на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Сборная Казахстана завоевала бронзовую награду в женской эстафете (3000 метров).
В финале А команду представили Полина Омельчук, Нурия Алпысбай, Гульдана Жалмухан и Анастасия Галечина.
Первое место заняла Южная Корея. Обладательницами «серебра» стали спортсменки из Китая.
