    07:30, 01 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстан завоевал «бронзу» на юниорском чемпионате мира по шорт-треку

    Юниорская команда Казахстана по шорт-треку отметилась медалью на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Казахстан завоевал «бронзу» на юниорском чемпионате мира по шорт-треку
    Фото: НОК РК

    Сборная Казахстана завоевала бронзовую награду в женской эстафете (3000 метров).

    В финале А команду представили Полина Омельчук, Нурия Алпысбай, Гульдана Жалмухан и Анастасия Галечина.

    Первое место заняла Южная Корея. Обладательницами «серебра» стали спортсменки из Китая.

    Ранее сообщалось о том, что казахстанский паралимпиец Ербол Хамитов выиграл вторую медаль на этапе Кубка мира по лыжным гонкам среди паралимпийцев, проходящем в польском городе Шклярска Пореба- Якушице

    Также, в преддверии зимней Олимпиады в Милане и Кортине, агентство Kazinform напомнило об историях, которые повлияли на правила, традиции и историю Игр.

    Сара Болат
