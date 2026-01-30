Ербол Хамитов продолжает собирать награды этапов Кубка мира

Накануне Хамитов, выступающий среди спортсменов, соревнующихся сидя, завоевал серебряную медаль в спринте, а уже 29 января выиграл серебряную медаль в гонке на 6 км с раздельным стартом.

Уже на первой временной отсечке - 2 км, Хамитов захватил лидерство, на второй отсечке (4 км) Хамитов пропустил вперед итальянца Джузеппе Ромеле. В таком же порядке портсмены и расположились на подиуме. Ромеле первый, Хамитов второй. Тройку призеров замкнул украинец Павло Баль.

Отметим, что Ербол Хамитов является знаменосцем сборной Казахстана на предстоящих зимних Паралимпийских играх. На счету Ербола Хамитова также золотые награды чемпионатов мира по паралимпийским лыжным гонкам и биатлону, а также Большой хрустальный глобус победителя Кубка мира по биатлону среди паралимпийцев.