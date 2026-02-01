Пять историй спортсменов зимних Олимпиад, о которых помнят не из-за медалей

Первопроходцы из Нигерии на зимней Олимпиаде

Нигерия дебютировала на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году, став первой африканской страной, которая представила команду по бобслею. В состав делегации вошли бобслеистки Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеога, а также скелетонистка Симиделе Адеагбо.

Фото: Under Armour

Женская команда по бобслею заняла 19-е место по итогам четырех заездов, а Адеагбо стала 20-й в соревнованиях по скелетону.

Особенное в этой истории то, что все четыре спортсменки ранее занимались легкой атлетикой и перешли в зимние виды спорта уже на более позднем этапе карьеры.

Не имея в стране инфраструктуры для зимних видов спорта, команда собирала средства через краудфандинг и тренировалась в США на самодельных санях. Их участие стало важной вехой для представительства Африки на зимних Олимпийских играх.

Момент на финише, прославивший кенийского лыжника

Филип Бойт стал первым в истории участником зимних Олимпийских игр из Кении. Заниматься лыжными гонками он начал всего за два года до Олимпиады в Нагано в 1998 году. В гонке на 10 км классическим стилем он занял 92-е и последнее место, финишировав почти на восемь минут позже предпоследнего участника.

Фото: AFTENPOSTEN

Несмотря на результат, на финише его ждал олимпийский чемпион Бьорн Дэли, который отложил церемонию награждения, чтобы лично поприветствовать кенийского спортсмена. Этот жест привлек внимание всего мира, а кадры с финиша разошлись на обложки спортивных изданий.

Эпизод стал одним из самых известных примеров спортивного благородства в истории Олимпийских игр. Позже Бойт назвал своего первого сына в честь Дэли, подчеркнув, насколько значимой для него стала эта встреча.

«Эдди-орел»

Майкл Эдвардс, прославившийся как «Эдди-орел», стал первым спортсменом, который представлял Великобританию в прыжках с трамплина на Олимпиаде. До этого Эдвардс был горным лыжником и состоял в национальной сборной, однако не сумев квалифицироваться на Олимпиаду по этому виду спорта, он попробовал себя в качестве прыгуна с трамплина. Так он смог дебютировать на зимних Олимпийских играх в Калгари в 1988 году. Туда он смог завоевать путевку без профессиональных тренеров, подходящей инфраструктуры и поражение на чемпионате мира годом ранее.

На Олимпиаде Эдвардс занял последние места по прыжкам на нормальном и на большом трамплине. Тем не менее его энтузиазм и упорство сделали его любимцем публики, а также героем мировых СМИ. Его жизнь легла в основу биографического фильма «Эдди Орел».

Впоследствии его участие привело к введению более жестких квалификационных требований на Олимпиаде. Эти нормы неофициально получили название «правило Эдди Орла». Согласно ему, к участию в Олимпиаде не допускаются спортсмены, которые ранее не подтвердили свой уровень на чемпионатах мира или континентальных первенствах.

Самый молодой саночник из Южной Азии

Индиец Шива Кешаван дебютировал на зимних Олимпийских играх в Нагано в 1998 году в возрасте 16 лет, став самым молодым саночником в истории Олимпиад. В течение следующих 20 лет он представлял Индию на шести зимних Играх подряд.

На протяжении всей карьеры Кешаван часто тренировался на импровизированных трассах и нередко самостоятельно искал финансирование для участия в соревнованиях. Несмотря на ограниченные ресурсы, он отказывался от предложений выступать за другие страны. Хотя ему ни разу не удалось подняться на олимпийский пьедестал, в Азии он считался одним из лидеров, установил континентальный рекорд скорости и завоевал ряд региональных титулов.

Кешаван завершил спортивную карьеру после Олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году, заняв 34-е место в своей последней олимпийской гонке.



Финал, изменивший историю Австралии

Первую в истории Австралии золотую медаль зимних Олимпийских игр страна завоевала при неожиданном стечении обстоятельств на Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

Шорт-трекист Стивен Брэдбери вышел в финал на дистанции 1000 метров в статусе аутсайдера. На протяжении забега он держался в конце. Однако в решающем повороте все четыре лидера гонки столкнулись и упали, тогда как Брэдбери сумел избежать аварии и финишировал первым, чем принес историческую медаль своей стране.

Оригинал материала читайте здесь.

Напомним, Зимние Олимпийские Игры стартуют 6 февраля 2026 года в Италии. Сама церемония открытия пройдет на знаменитом футбольном стадионе «Стадио Сан-Сиро» в городе Милане. Игры продлятся до 22 февраля 2026, а Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта.

В Олимпийских играх примут участие около 40 атлетов из Казахстана, которые выступят в 10 видах спорта.

Уже сейчас идут дискуссии о том, что эти Олимпийские игры войдут в историю по нескольким причинам: они станут самыми географически масштабными, а в программу впервые включен ски-альпинизм. О ходе подготовки к предстоящим играм читайте в материале собственного корреспондента Kazinform.