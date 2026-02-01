Пять историй спортсменов зимних Олимпиад, о которых помнят не из-за медалей
Олимпийские игры чаще всего ассоциируются с медалями и рекордами, однако самые запоминающиеся моменты нередко происходили вдали от пьедестала. В преддверии зимней Олимпиады в Милане и Кортине агентство Kazinform вспоминает пять историй, которые повлияли на правила, традиции и историю Игр.
Первопроходцы из Нигерии на зимней Олимпиаде
Нигерия дебютировала на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году, став первой африканской страной, которая представила команду по бобслею. В состав делегации вошли бобслеистки Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеога, а также скелетонистка Симиделе Адеагбо.
Женская команда по бобслею заняла 19-е место по итогам четырех заездов, а Адеагбо стала 20-й в соревнованиях по скелетону.
Особенное в этой истории то, что все четыре спортсменки ранее занимались легкой атлетикой и перешли в зимние виды спорта уже на более позднем этапе карьеры.
Не имея в стране инфраструктуры для зимних видов спорта, команда собирала средства через краудфандинг и тренировалась в США на самодельных санях. Их участие стало важной вехой для представительства Африки на зимних Олимпийских играх.
Момент на финише, прославивший кенийского лыжника
Филип Бойт стал первым в истории участником зимних Олимпийских игр из Кении. Заниматься лыжными гонками он начал всего за два года до Олимпиады в Нагано в 1998 году. В гонке на 10 км классическим стилем он занял 92-е и последнее место, финишировав почти на восемь минут позже предпоследнего участника.
Несмотря на результат, на финише его ждал олимпийский чемпион Бьорн Дэли, который отложил церемонию награждения, чтобы лично поприветствовать кенийского спортсмена. Этот жест привлек внимание всего мира, а кадры с финиша разошлись на обложки спортивных изданий.
Эпизод стал одним из самых известных примеров спортивного благородства в истории Олимпийских игр. Позже Бойт назвал своего первого сына в честь Дэли, подчеркнув, насколько значимой для него стала эта встреча.
«Эдди-орел»
Майкл Эдвардс, прославившийся как «Эдди-орел», стал первым спортсменом, который представлял Великобританию в прыжках с трамплина на Олимпиаде. До этого Эдвардс был горным лыжником и состоял в национальной сборной, однако не сумев квалифицироваться на Олимпиаду по этому виду спорта, он попробовал себя в качестве прыгуна с трамплина. Так он смог дебютировать на зимних Олимпийских играх в Калгари в 1988 году. Туда он смог завоевать путевку без профессиональных тренеров, подходящей инфраструктуры и поражение на чемпионате мира годом ранее.
На Олимпиаде Эдвардс занял последние места по прыжкам на нормальном и на большом трамплине. Тем не менее его энтузиазм и упорство сделали его любимцем публики, а также героем мировых СМИ. Его жизнь легла в основу биографического фильма «Эдди Орел».
Впоследствии его участие привело к введению более жестких квалификационных требований на Олимпиаде. Эти нормы неофициально получили название «правило Эдди Орла». Согласно ему, к участию в Олимпиаде не допускаются спортсмены, которые ранее не подтвердили свой уровень на чемпионатах мира или континентальных первенствах.
Самый молодой саночник из Южной Азии
Индиец Шива Кешаван дебютировал на зимних Олимпийских играх в Нагано в 1998 году в возрасте 16 лет, став самым молодым саночником в истории Олимпиад. В течение следующих 20 лет он представлял Индию на шести зимних Играх подряд.
На протяжении всей карьеры Кешаван часто тренировался на импровизированных трассах и нередко самостоятельно искал финансирование для участия в соревнованиях. Несмотря на ограниченные ресурсы, он отказывался от предложений выступать за другие страны. Хотя ему ни разу не удалось подняться на олимпийский пьедестал, в Азии он считался одним из лидеров, установил континентальный рекорд скорости и завоевал ряд региональных титулов.
Кешаван завершил спортивную карьеру после Олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году, заняв 34-е место в своей последней олимпийской гонке.
Финал, изменивший историю Австралии
Первую в истории Австралии золотую медаль зимних Олимпийских игр страна завоевала при неожиданном стечении обстоятельств на Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.
Шорт-трекист Стивен Брэдбери вышел в финал на дистанции 1000 метров в статусе аутсайдера. На протяжении забега он держался в конце. Однако в решающем повороте все четыре лидера гонки столкнулись и упали, тогда как Брэдбери сумел избежать аварии и финишировал первым, чем принес историческую медаль своей стране.
Напомним, Зимние Олимпийские Игры стартуют 6 февраля 2026 года в Италии. Сама церемония открытия пройдет на знаменитом футбольном стадионе «Стадио Сан-Сиро» в городе Милане. Игры продлятся до 22 февраля 2026, а Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта.
В Олимпийских играх примут участие около 40 атлетов из Казахстана, которые выступят в 10 видах спорта.
Уже сейчас идут дискуссии о том, что эти Олимпийские игры войдут в историю по нескольким причинам: они станут самыми географически масштабными, а в программу впервые включен ски-альпинизм. О ходе подготовки к предстоящим играм читайте в материале собственного корреспондента Kazinform.