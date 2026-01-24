Зимние Олимпийские Игры-2026: до старта меньше двух недель

Предстоящие Зимние Олимпийские Игры стартуют 6 февраля 2026 года в Италии. Сама церемония открытия пройдет на знаменитом футбольном стадионе «Стадио Сан-Сиро» в городе Милане. Игры продлятся до 22 февраля 2026, а Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта.

Особенности Зимней Олимпиады-2026

Это будут первые в истории официально двухгородские Зимние Олимпиады — в городе Милане (соревнования на льду) и в Кортина-д’Ампеццо Кортина — снег и горы. Ожидается около 2900–3500 атлетов из более чем 90 стран. Планируется разыграть 116 комплектов медалей в 16 дисциплинах. Это на 7 больше, чем в Пекине-2022.

Это самая географически распространенная зимняя Олимпиада в истории — соревнования «разбросаны» по более чем восьми кластерам в трех регионах Италии (Ломбардия, Венето, Трентино-Альто-Адидже).

Ожидается дебют нового вида спорта — ски-альпинизм (ski mountaineering). Впервые в программе Олимпиады комбинация подъема на лыжах с камусами + скоростной спуск.

Организаторы делают сильный акцент на устойчивое развитие — максимум использование существующих арен, минимум нового строительства. Кроме того, Олимпиада вернулась в Кортину через 70 лет после Игр-1956 года.

Однако предстоящие Олимпийские игры будут дорогостоящими, как и предыдущие мероприятия такого уровня. Общий объем инвестиций в Олимпиаду-2026, как ожидается, составит около 3,5 миллиардов евро (4,7 миллиарда долларов). Это включает в себя 98 проектов, 47 из которых напрямую связаны с зимними Играми. Однако, по данным инфраструктурной компании Simico, каждый четвертый запланированный проект не будет завершен вовремя к Играм.

Например, строительство новой хоккейной арены, как ожидается, завершится незадолго до церемонии открытия 6 февраля. Мероприятие, запланированное для проверки объекта перед началом Игр, пришлось отложить.

Предстоящие игры станут первыми под президентством нового главы Международного Олимпийского комитета Кирсти Ковентри (Зимбабве).

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) с 23 июня 2025 года — первая женщина, а также первый представитель из Африка на этом посту. Самый молодой президент МОК со времен Пьера де Кубертена.

Впервые в истории Олимпийских игр будет два олимпийских факела:

Один из них будет расположен в Милане, у Арки Мира, знаковой достопримечательности города.

Второй в Кортина-д’Ампеццо, на площади Дибона, в самом сердце этого горного городка.

Талисманы Олимпийских игр

Талисманы Зимних Олимпийских игр 2026 в Милане и Кортине — персонажи по именам «Tina» и «Milo» (горностаи).

Это два милых брата-горностая, символизирующих итальянские Альпы и Доломиты. Их придумали школьники из Калабрии в конкурсе 2023–2024 годов — это сделало талисманов особенно народными.

Tina — белый горностай (для Олимпийских игр). Символизирует зиму, чистоту снега Доломит и Кортину-д’Ампеццо. Она энергичная, смелая и любит приключения в горах.

Milo — коричневый горностай (для Паралимпийских игр). У него отсутствует одна лапка — это символ преодоления трудностей и инклюзивности. Milo представляет Милан, город моды и инноваций.

Церемония открытия Олимпийских игр

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине многие спортсмены удостоятся чести быть знаменосцами своих стран на этих играх.

У принимающей страны, Италии, будет четыре знаменосца, а парад спортсменов пройдет в четырех местах, включая Олимпийский стадион «Сан-Сиро» в Милане, где состоится главное зрелище.

Одновременно с этим в Предаццо, Ливиньо и Кортине д’Ампеццо пройдут церемонии награждения и парады спортсменов.

Здесь можно ознакомиться со списком подтвержденных знаменосцев Олимпийских игр 2026 года в Милано-Кортине.

Известно, что знаменитый певец Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года, присоединившись к таким звездам, как Мэрайя Кэри и Лаура Паузини.

Всемирно известный тенор, прославившийся своими волнующими и мощными хитами «Time to Say Goodbye», «The Prayer» и «Because We Believe», займет центральное место на церемонии, посвященной объединяющей теме Гармонии.

Его выступление на Олимпийских играх в Милане и Кортине в 2026 году ожидается особенным — это будет уже второе появление итальянской звезды на олимпийской сцене после его потрясающего исполнения песни «Because We Believe» на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Турине в 2006 году. Тогда событие запомнилось как одно из его первых заметных выступлений на крупном спортивном мероприятии.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр Милано-Кортина-2026 организуется студией «Balich Wonder Studio», которая обещает придать глобальному празднику новое, инклюзивное измерение.

Меры безопасности

Безопасность спортсменов и гостей Олимпиады остается важным приоритетом организаторов Игр. Поэтому призвано две тысячи полицейских, включая итальянских карабинеров и финансовую гвардию, которые прибудут в Милан и другие олимпийские объекты. Как принято, в Италию прибудут многочисленные агенты безопасности из других государств мира, которые будут охранять свои делегации и в целом помогать местным силам поддерживать порядок.

В апреле 2025 года организаторы объявили о пересмотренном общем операционном бюджете в размере «около 1,7 миллиарда евро», что на 100 миллионов евро больше, чем было заявлено ранее.

Итальянская пресса пишет, что также следует ожидать протестов. Различные протестующие планируют пикеты 7 февраля и другие широкомасштабные инициативы.

Работа метро в дни проведения Игр продлена до 2 часов ночи, а транспортная сеть усилена дополнительным графиком наземного транспорта (14 линий работают до 5:30 утра), и ограничено движение мотоциклов на участке автомагистрали 90-91, чтобы обеспечить свободный доступ для общественного транспорта и служебных автомобилей. Эти меры были приняты региональным правительством в период Олимпийских (6-22 февраля) и Паралимпийских (6-15 марта) игр.

Для зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине были приняты чрезвычайные меры безопасности для мониторинга кибербезопасности. Так создан круглосуточный оперативный центр для управления инцидентами или кибератаками.

В конце ноября 2025 года Фонд Милана и Кортины подписал соглашение с Департаментом общественной безопасности Министерства внутренних дел Италии. Национальному центру по борьбе с киберпреступностью и защите критической инфраструктуры (Cnaipic) и региональным центрам кибербезопасности (Центру оперативного управления кибербезопасностью Ломбардии и центрам почтовой полиции Венето и Трентино-Альто-Адидже) поручено разработать стратегии и процедуры защиты и реагирования в случае кибератак, используя сеть, созданную специально для внутренней связи в чрезвычайных ситуациях и для обмена данными.

Беспокойство об экологии

В своей заявке на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года организаторы пообещали уделять приоритетное внимание экономической и экологической устойчивости. Но это был бы не первый случай, когда устойчивое развитие было обещано, но не реализовано, пишет DW.

Хрупкая экосистема Альп окажется под огромным давлением: новые подъемники, водохранилища для производства искусственного снега, склоны и дороги. Особенно в условиях растущей нехватки снега склоны на средних и низких высотах придется покрывать искусственным снегом — использование снежных пушек и увеличение туристического потока уже создают нагрузку на регион и угрожают местным экосистемам.

В центре критики — строительство новой трассы в Кортине, где будут проводиться соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту. Для обустройства трассы пришлось вырубить деревья возрастом от 500 до 600 лет. Кроме того, будущие расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание лягут тяжелым бременем на государственную казну Италии.

Положительные настроения среди жителей Италии

Опрос, проведенный итальянской социологической компанией SWG в начале января текущего года по заказу олимпийского спонсора Coca-Cola, показал, что 62% итальянцев гордятся тем, что принимают зимние Олимпийские игры, а 59% рассматривают это событие как средство укрепления национального единства.

Согласно тому же исследованию, около 70% опрошенных заявили, что планируют следить за Играми со «страстью и любопытством». Среди лиц моложе 30 лет этот показатель составляет около 65%.

Тем не менее, многие спортивные объекты останутся строительными площадками на время зимних Олимпийских игр. Особую обеспокоенность вызывают задержки в завершении строительства некоторых дорог, и многие опасаются, что это может привести к серьезным проблемам с дорожным движением.

Цены на билеты

Продажа билетов идет через официальный сайт «tickets.milanocortina2026.org». Многие популярные события (особенно хоккей, фигурное катание, церемонии) уже распроданы либо остались только дорогие категории билетов. Каждую среду в 16:00 европейского времени выпускают в продажу дополнительные билеты на некоторые дисциплины (например, 14 января добавили слоты на sliding sports и керлинг по специальным ценам).

Общий диапазон цен варируется от самых дешевых (30 евро) (предварительные матчи хоккея, ранние раунды некоторых видов) до категории Премиум — до 1000–2800 евро (финалы, церемонии).

Так, посмотреть церемонию открытия будет стоить 260–2026 евро. Церемония закрытия (22 февраля, Арена Вероны): 950–2800 евро.

