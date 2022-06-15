15 Июня 2022 12:13

Казахстанцы могут направить предложения в секретариат Национального курултая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин в своем Telegram-канале сообщил об особенностях новой диалоговой площадки, которая замыкает на себе всю систему местных общественных советов, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня Глава государства подписал Указ о создании Национального курултая, которым утверждены его положение и состав.

В числе членов нового общественного института такие знаковые имена, как: Илья ЖАКАНОВ – известный композитор, писатель, Қазақстан Еңбек ері, Мухтар ШАХАНОВ – народный писатель Казахстана, поэт, общественный деятель; Токтар АУБАКИРОВ – первый казахский космонавт, Герой Советского Союза, Халық Каһарманы; Сейдахмет КУТТЫКАДАМ – известный журналист и общественный деятель; Аскар ДЖУМАДИЛЬДАЕВ – выдающийся ученый-математик, академик; Жаксыбек КУЛЕКЕЕВ – крупный экономист и общественный деятель; Алихан БАЙМЕНОВ – известный государственный и политический деятель; Ермурат БАПИ – журналист, медиа-менеджер, общественный деятель; Нуртай САБИЛЬЯНОВ – государственный и общественный деятель, депутат нескольких созывов Парламента; Даулет ТУРЛЫХАНОВ – государственный деятель, чемпион мира, серебряный призер Олимпиады в Сеуле; Кунсулу ЗАКАРЬЯ – ученый-биотехнолог, разработчик казахстанской вакцины от COVID-19 «QazVac»; Кайрат ЖОЛДЫБАЙУЛЫ – общественный деятель, религиовед; Анар ФАЗЫЛЖАНОВА – известный ученый-языковед, Азамат АМИРТАЕВ – эколог, гражданский активист и другие известные всему Казахстану лица. Всего в составе Национального курултая 117 участников.

Главное отличие и особенность Национального курултая в том, что в его состав вошли по одному представителю от каждого регионального общественного совета. Таким образом, эта диалоговая площадка замыкает на себе всю систему местных общественных советов.

Также, в Национальный курултай вошли депутаты Парламента, представители политических партий, крупных отраслевых объединений бизнеса, медицины, образования, науки, культуры, спорта, защиты прав человека и других организованных социальных групп. К работе также приглашены молодежные лидеры и активисты.

Национальный совет общественного доверия завершил свою работу, но основной костяк его членов вошел в состав Национального курултая.

Впервые о новой структуре Президент заявил в своем мартовском Послании.

Для чего создан Национальный курултай?

Национальный курултай призван стать диалоговой платформой для поиска и выработки идей и шагов по укреплению и расширению общественной консолидации.

В чем отличие Национального курултая от Национального совета общественного доверия?

Если в Национальном совете общественного доверия предметом дискуссии были текущие социально-экономические проблемы, вопросы политического реформирования, то в Национальном курултае предметом обсуждения станут вопросы долгосрочного характера, касающиеся дальнейшего развития общественной консолидации на основе общенациональных ценностей.

Как формируется состав Национального курултая?

Национальный курултай – консультативно-совещательный орган при Президенте страны. Соответственно, предложения по его составу готовятся Администрацией Главы государства. И на заседаниях Национального курултая принимают участие только члены Национального курултая.

Должен подчеркнуть, что работа в Национальном курултае осуществляется на общественных началах. Кроме того, в работе курултая предусмотрен принцип ротации участников. Это позволит в будущем поэтапно привлечь и других общественников.

Особо хочу отметить, что создана специальная онлайн-платформа, на которую все казахстанцы могут направить свои предложения в секретариат Национального курултая.

Таким образом, Ұлттық құрылтай станет ядром общенациональной консолидации граждан, готовых внести свой вклад в строительство обновленного Казахстана», - написал Ерлан Карин.