Казахстан завоевал «золото» и три «бронзы» на Кубке мира по пара пулевой стрельбе

В ОАЭ на Кубке мира по пара пулевой стрельбе казахстанец Еркин Габбасов набрав в финале 250,6 очка, завоевал золотую медаль в дисциплине R1 — в стрельбе из пневматической винтовки. Второе место занял спортсмен из Словакии Радослав Малиновский с результатом 249,8 очка, третье — датский стрелок Мартин Йоргенсен, показавший результат 226,9 очка.

Это уже вторая золотая медаль Еркина Габбасова на Кубке мира по пара пулевой стрельбе. В 2024 году на соревнованиях в Южной Корее он также стал победителем в дисциплине R1, набрав 250,3 очка.

Кроме того, на соревнованиях в ОАЭ казахстанские спортсмены завоевали три бронзовые медали. Еркин Габбасов и Анна Довгелевич в смешанной парной дисциплине R10 (винтовка), Никита Ермаков и Севда Алиева — в смешанной парной дисциплине P6 (пистолет), а в командном соревновании R1 (винтовка) бронзовые награды выиграли Еркин Габбасов, Арсен Муратов и Рамазан Мукатаев.

Отметим, что Кубок мира по пара пулевой стрельбе проходят в городе Эль-Айн (ОАЭ) с 28 октября по 5 ноября. В соревнованиях принимают участие 202 спортсмена из 32 стран мира.