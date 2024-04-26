Казахстанец завоевал «золото» на Кубке мира по пара пулевой стрельбе

Еркин Габбасов завоевал золотую медаль в первый день соревнований на Кубке мира по пара пулевой стрельбе в дисциплине R1 (мужчины) с результатом 250.3 очков, передает агентство Kazinform.

Второе место занял спортсмен из Южной Кореи Парк Джинхо. Его результат 249.0 очков. Тройку сильнейших замыкает спортсмен из Франции Ричард Дидье, набрав 228.4 очков.

Еркин Габбасов уже имеет лицензию на участие в Паралимпийских играх Париж - 2024, завоевав второе место на Кубке мира в Нью-Дели в марте этого года.

Соревнование проходит в городе Чханвон (Южная Корея), где нашу страну представляют еще четыре казахстанца: Алиева Севда (P2), Ещанов Санаш (R4, R5), Довгелеевич Анна (R2, R3, R10), Махаева Бигайша (Р2). Соревнование продлится до 1 мая.