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    14:28, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан завоевал вторую медаль чемпионата Азии по фехтованию

    На Бали (Индонезия) в рамках чемпионата Азии завершился финал мужских командных соревнований по фехтованию на шпаге, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстан завоевал вторую медаль чемпионата Азии по фехтованию
    Фото: НОК

    За золотую медаль бились Казахстан и Япония. В напряжённом поединке победу праздновали японские шпажисты. Встреча завершилась со счетом 45:39.

    Таким образом, Казахстан занял второе место. Обладателями «серебра» стали Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай.

    Добавим, что Япония на Олимпиаде-2024 дошла до финала, где уступила Венгрии.

    В активе нашей сборной две медали. Ранее Вадим Шарлаимов показал третий результат в индивидуальных соревнованиях.

    Теги:
    Спорт Бали спортсмены Казахстана Индонезия Фехтование НОК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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