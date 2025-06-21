Казахстан завоевал вторую медаль чемпионата Азии по фехтованию

За золотую медаль бились Казахстан и Япония. В напряжённом поединке победу праздновали японские шпажисты. Встреча завершилась со счетом 45:39.

Таким образом, Казахстан занял второе место. Обладателями «серебра» стали Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай.

Добавим, что Япония на Олимпиаде-2024 дошла до финала, где уступила Венгрии.

В активе нашей сборной две медали. Ранее Вадим Шарлаимов показал третий результат в индивидуальных соревнованиях.