14:28, 21 Июнь 2025 | GMT +5
Казахстан завоевал вторую медаль чемпионата Азии по фехтованию
На Бали (Индонезия) в рамках чемпионата Азии завершился финал мужских командных соревнований по фехтованию на шпаге, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
За золотую медаль бились Казахстан и Япония. В напряжённом поединке победу праздновали японские шпажисты. Встреча завершилась со счетом 45:39.
Таким образом, Казахстан занял второе место. Обладателями «серебра» стали Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай.
Добавим, что Япония на Олимпиаде-2024 дошла до финала, где уступила Венгрии.
В активе нашей сборной две медали. Ранее Вадим Шарлаимов показал третий результат в индивидуальных соревнованиях.