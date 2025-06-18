Казахстанский спортсмен стал бронзовым призером чемпионата Азии по фехтованию

В полуфинале Шарлаимов уступил Масару Ямаде из Японии, завершив ЧА с «бронзой».

Первое место занял китаец Ван Цзыцзе. Вторым финишировал Ямада.

Третью ступень пьедестала с Вадимом разделил Синькунь Чжан (Китай).

Руслан Курбанов занял седьмое место, Кирилл Проходов — девятое, а Ерлик Сертай — десятое.

Ранее сообщалось, что Казахстан дважды попал в топ-10 чемпионат Азии по фехтованию.