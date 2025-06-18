17:44, 18 Июнь 2025 | GMT +5
Казахстанский спортсмен стал бронзовым призером чемпионата Азии по фехтованию
Вадим Шарлаимов финишировал третьим в мужских индивидуальных соревнованиях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В полуфинале Шарлаимов уступил Масару Ямаде из Японии, завершив ЧА с «бронзой».
Первое место занял китаец Ван Цзыцзе. Вторым финишировал Ямада.
Третью ступень пьедестала с Вадимом разделил Синькунь Чжан (Китай).
Руслан Курбанов занял седьмое место, Кирилл Проходов — девятое, а Ерлик Сертай — десятое.
Ранее сообщалось, что Казахстан дважды попал в топ-10 чемпионат Азии по фехтованию.