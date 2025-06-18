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    17:44, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанский спортсмен стал бронзовым призером чемпионата Азии по фехтованию

    Вадим Шарлаимов финишировал третьим в мужских индивидуальных соревнованиях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Вадим Шарлаимов
    Фото: НОК РК

    В полуфинале Шарлаимов уступил Масару Ямаде из Японии, завершив ЧА с «бронзой».

    Первое место занял китаец Ван Цзыцзе. Вторым финишировал Ямада.

    Третью ступень пьедестала с Вадимом разделил Синькунь Чжан (Китай).

    Руслан Курбанов занял седьмое место, Кирилл Проходов — девятое, а Ерлик Сертай — десятое.

    Ранее сообщалось, что Казахстан дважды попал в топ-10 чемпионат Азии по фехтованию.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Чемпионат Азии Фехтование
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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