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    14:55, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Чемпионат Азии по фехтованию: Казахстан дважды попал в топ-10

    На Бали (Индонезия) стартовал чемпионат Азии по фехтованию. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

    фехтование
    Фото: НОК РК

    В первый день соревнований у мужчин медали были разыграны в фехтовании на сабле. Женщины бились за награды в фехтовании на рапире.

    Казахстанец Артем Саркисян вошел в десятку лучших и занял итоговое седьмое место. Он с разницей в один укол уступил в противостоянии за медаль Каито Стритс (Япония) - 14:15. Жанат Набиев стал 20-м, Бакдаулет Куралбекулы - 31-м, Назарбай Саттархан - 36-м.

    София Актаева завершила ЧА на восьмой строчке. Поединок за выход в восьмёрку лучших казахстанка выиграла у бронзового призера Олимпиады Серы Азумы (Япония). Кульжан Тусупбекова заняла 28-е место, Алёна Гноева - 31-е.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Фехтование
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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