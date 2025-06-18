Чемпионат Азии по фехтованию: Казахстан дважды попал в топ-10

В первый день соревнований у мужчин медали были разыграны в фехтовании на сабле. Женщины бились за награды в фехтовании на рапире.

Казахстанец Артем Саркисян вошел в десятку лучших и занял итоговое седьмое место. Он с разницей в один укол уступил в противостоянии за медаль Каито Стритс (Япония) - 14:15. Жанат Набиев стал 20-м, Бакдаулет Куралбекулы - 31-м, Назарбай Саттархан - 36-м.

София Актаева завершила ЧА на восьмой строчке. Поединок за выход в восьмёрку лучших казахстанка выиграла у бронзового призера Олимпиады Серы Азумы (Япония). Кульжан Тусупбекова заняла 28-е место, Алёна Гноева - 31-е.