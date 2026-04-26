    22:05, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстан завоевал три золотые медали на турнире по конкуру в Ташкенте

    В Ташкенте (Узбекистан) проходит международный турнир по конному спорту, передает Kazinform.

    п
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

    Как сообщает комитет по делам спорта и физической культуры, сегодня Олег Соколенко на лошади по кличке Shenanigan стал победителем маршрута с высотой препятствий 125 см. Это уже третья золотая медаль в копилке сборной Казахстана.

    Накануне, в первый день соревнований победителями стали Бекжан Байжанулы на лошади King Diamond в маршруте с высотой препятствий 120 см и Ксения Баталова на лошади Lady Di в маршруте 140 см.

    Кроме того, Олег Соколенко уже успел завоевать в Ташкенте серебряную и бронзовую медали. Вчера, 24 апреля, в маршруте высотой 140 см, который является квалификационным этапом к соревнованиям Кубка мира и Гран-при, он занял второе место на лошади Cinderella. А в маршруте с препятствиями 120 см на Shenanigan финишировал третьим.

    Также бронзовую медаль в копилку сборной принесла Нурила Турысбекова, выступавшая на лошади Quibelle van D’abelendreef.

    На данный момент в активе казахстанских спортсменов 3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Турнир завершится 26 апреля.

    Впереди команду ждет этап FEI Jumping World Cup Grand Prix Eurasian League, который состоится 26 апреля. В этом престижном соревновании участники будут состязаться на маршруте с высотой препятствий до 155 см.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане в 2026 году могут пройти три международных турнира по конному спорту.

    Гульжан Тасмаганбетова
