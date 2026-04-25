телерадиокомплекс президента РК
    17:10, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстанский всадник завоевал золото этапа Кубка мира FEI в Ташкенте

    Казахстанский спортсмен Олег Соколенко завоевал золото на международном этапе Кубка мира по конному спорту под эгидой International Federation for Equestrian Sports в Ташкенте, передает Kazinform.

    Олег Соколенко завоевал золото на международном этапе Кубка мира по конному спорту
    Фото: Kazinform

    В маршруте по конкуру №3 с высотой препятствий 125 сантиметров Олег Соколенко на лошади Shenanigan чисто преодолел дистанцию без штрафных очков и показал лучшее время – 20,63 секунды, что принесло ему первое место.

    Олег Соколенко завоевал золото на международном этапе Кубка мира по конному спорту
    Фото: Kazinform

    Ранее спортсмен столичного Prestige Horse Club уже дважды поднимался на пьедестал этого турнира. В маршруте 140 сантиметров (World Cup Grand Prix Qualifier) на лошади Cinderella он завоевал серебряную медаль, а в маршруте с высотой препятствий 120 сантиметров на Shenanigan стал бронзовым призёром.

    Олег Соколенко завоевал золото на международном этапе Кубка мира по конному спорту
    Фото: Kazinform

    Международный этап Кубка мира проходит с 23 по 26 апреля в Ташкенте на базе конноспортивного комплекса Universal Horses Stable.

    В соревнованиях принимают участие спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России.

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
