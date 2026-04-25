Казахстанский всадник завоевал золото этапа Кубка мира FEI в Ташкенте

В маршруте по конкуру №3 с высотой препятствий 125 сантиметров Олег Соколенко на лошади Shenanigan чисто преодолел дистанцию без штрафных очков и показал лучшее время – 20,63 секунды, что принесло ему первое место.

Фото: Kazinform

Ранее спортсмен столичного Prestige Horse Club уже дважды поднимался на пьедестал этого турнира. В маршруте 140 сантиметров (World Cup Grand Prix Qualifier) на лошади Cinderella он завоевал серебряную медаль, а в маршруте с высотой препятствий 120 сантиметров на Shenanigan стал бронзовым призёром.

Фото: Kazinform

Международный этап Кубка мира проходит с 23 по 26 апреля в Ташкенте на базе конноспортивного комплекса Universal Horses Stable.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России.