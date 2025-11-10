Три международных турнира по конному спорту могут пройти в Казахстане в 2026 году

В мероприятии приняли участие делегации 87 национальных федераций из 132 стран — членов FEI. Казахстан, являющийся членом федерации с 1993 года, традиционно участвовал в Ассамблее.

По результатам голосования Казахстан получил право провести в 2026 году три международных соревнования под эгидой FEI — этап Кубка мира, финал FEI World Cup Challenge и финал Евразийской лиги. Это впервые позволит отечественным спортсменам получать квалификационные баллы на соревнованиях внутри страны, снизит затраты на участие в зарубежных турнирах и обеспечит регулярную международную практику.

— Получение права на проведение этапа Кубка мира, финала FEI World Cup Challenge и квалификационного турнира на Чемпионат мира FEI 2026 в Аахене — это важный шаг для системного развития конного спорта в Казахстане. Впервые наши спортсмены смогут набирать международные квалификационные баллы, не покидая страну. Для молодых всадников открывается возможность выступить в финале мировой серии FEI World Cup Challenge. Наша задача — обеспечить высокий уровень организации и максимально использовать этот шанс для подготовки спортсменов, — отметил советник президента Федерации конного спорта Казахстана Сергей Буйкевич.

Во время Ассамблеи президент FEI Ингмар де Вос подчеркнул, что проведение соревнований в Казахстане соответствует стремлению федерации расширять географию международных турниров и вовлекать новые страны в мировой спортивный календарь, выразив поддержку инициативе.

Казахстан также представил проекты по развитию тренерского образования и новой системы подготовки спортсменов. FEI и Olympic Solidarity поддержали заявки на запуск программы Coaching System и внедрение пилотной международной сертификации спортсменов.

Завершением работы Ассамблеи стала церемония подведения итогов года и вручения международных наград Longines FEI Awards, на которой отметили достижения спортсменов, тренеров, грумов и организаторов соревнований.

