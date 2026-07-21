Казахстан завоевал шесть медалей на олимпиаде по международной математике в Шанхае

Сборная Казахстана завоевала шесть медалей на 67-ой Международной математической олимпиаде, которая проходила с 13 по 21 июля 2026 года в Шанхае, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения Казахстана.

В одном из самых престижных и старейших интеллектуальных соревнований мира приняли участие около 700 школьников из 117 стран.

Сколько наград принесли юные математики Казахстану?

По итогам олимпиады сборная Казахстана завоевала 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

Серебряные медали завоевали:

Тимур Мурат — ученик 12 класса международной школы Haileybury Almaty;

Али Еркебуланович — ученик 11 класса школы-лицея «NURORDA» города Алматы;

Батырхан Бейганов — ученик 10 класса Республиканской физико-математической школы.

Бронзовые медали завоевали:

Ерасыл Алтынбек — ученик 11 класса школы-лицея «NURORDA» города Алматы;

Маргулан Шарел — ученик 12 класса международной школы Spectrum города Астаны;

Амирлан Аманжолов — ученик 12 класса международной школы Haileybury Almaty.

Руководители сборной:

Асылбек Абдиашимович Исахов — президент Казахстанско-Американского свободного университета;

Канат Кайратович Сатылханов — многократный призер международных и республиканских олимпиад.

В Министерстве отметили, что Международная математическая олимпиада проводится с 1959 года и является старейшей и одной из самых престижных предметных олимпиад в мире. Казахстан принимает участие в этом интеллектуальном соревновании с 1992 года. За это время национальная сборная выступила на олимпиаде 34 раза, завоевав 16 золотых, 54 серебряные и 86 бронзовых медалей, а также 30 Почетных грамот.

— Эти результаты подтверждают высокий уровень подготовки казахстанских школьников, системную работу педагогов и прочные позиции Казахстана в международном олимпиадном движении, — подчеркнули в Минпросвещения РК.

Ранее сообщалось, что пять медалей завоевали школьники Казахстана на Международной олимпиаде по экономике. Также казахстанские школьники повторили лучший результат в истории страны на Международной биологической олимпиаде.