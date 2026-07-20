Пять медалей завоевали школьники Казахстана на Международной олимпиаде по экономике

Казахстанские школьники показали высокий результат на Международной олимпиаде по экономике, которая прошла с 12 по 20 июля в городе Сучжоу в Китае, передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения.

В престижном интеллектуальном соревновании приняли участие около 300 талантливых школьников из 61 страны мира. По итогам олимпиады сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали.

В копилке национальной сборной — одна золотая, три серебряные и одна бронзовая медали:

Мухтархан Батырхан — ученик 11 класса NIS района Нура города Астаны, завоевал золотую медаль и стал двукратным обладателем золотой медали Международной олимпиады по экономике.

— ученик 11 класса NIS района Нура города Астаны, завоевал золотую медаль и стал двукратным обладателем золотой медали Международной олимпиады по экономике. Кемелов Динмухаммед — ученик 11 класса NIS Медеуского района города Алматы, серебряная медаль.

— ученик 11 класса NIS Медеуского района города Алматы, серебряная медаль. Жапаров Альтаир — ученик 11 класса NIS Медеуского района города Алматы, серебряная медаль.

— ученик 11 класса NIS Медеуского района города Алматы, серебряная медаль. Султанбек Аружан — ученица 11 класса Международной школы «Мирас» города Алматы, серебряная медаль.

— ученица 11 класса Международной школы «Мирас» города Алматы, серебряная медаль. Куанышбек Темирлан — ученик 10 класса NIS Медеуского района города Алматы, бронзовая медаль. Национальную сборную подготовили директор школы «Teenvestor», тренер национальной сборной Руслан Мулдашев и методист Республиканского научно-практического центра «Дарын» Зере Жарлагапова. ️

Это достижение стало результатом системной работы по поддержке одаренной молодежи и подготовке школьников к международным интеллектуальным соревнованиям.

Успешное выступление среди сильнейших участников из 61 страны мира вновь подтвердило высокий уровень подготовки казахстанских школьников в области экономики, финансов и бизнеса.

Международная олимпиада по экономике (International Economics Olympiad, IEO) является одним из самых престижных интеллектуальных соревнований в мире, объединяющих талантливых школьников в области экономики, финансов и бизнеса. В ходе олимпиады оцениваются знания участников, их аналитическое мышление и навыки принятия эффективных решений в практических ситуациях.

Ранее сообщалось о том, что юные биологи Казахстана завоевали четыре медали на IBO.