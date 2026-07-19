Рекорд спустя 30 лет — юные биологи Казахстана завоевали четыре медали на IBO

В Вильнюсе (Литва) завершилась 37-я Международная биологическая олимпиада (International Biology Olympiad, IBO-2026), объединившая лучших юных биологов со всего мира. С 12 по 19 июля в престижном интеллектуальном соревновании приняли участие более 330 школьников из 84 стран, передает Kazinform.

Участники олимпиады продемонстрировали высокий уровень подготовки, успешно выполнив как сложные теоретические задания, так и лабораторные практикумы, требующие глубоких знаний и исследовательских навыков.

Фото: Минпросвещения РК

— По итогам соревнований сборная Казахстана завоевала три серебряные и одну бронзовую медаль, повторив лучший результат национальной сборной на Международной биологической олимпиаде, достигнутый в 1996 году, — сообщает Министерство просвещения.

Фото: Минпросвещения РК

Призеры сборной Казахстана:

Кайыркен Ерсултан — ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-инновация» для одаренных юношей Павлодарской области;

Аширханов Алихан — ученик 9 класса специализированного лицея-интерната «Білім-инновация» города Алматы;

Желтова Софья — ученица 11 класса NIS Алматы-Медеу;

Меженина Евгения — ученица 11 класса NIS города Караганды.

Фото: Минпросвещения РК

Руководители и тренеры сборной:

Лейла Аскарова — MD Nazarbayev University;

Ильяс Сакимов — методист МОФ «Білім-инновация»;

Садыкова Камиля — координатор лаборатории Nazarbayev University;

Динмухаммед Уразбаев — студент Медицинского университета Астаны.

Фото: Минпросвещения РК

В Минпросвещения напомнили, что Международная биологическая олимпиада проводится с 1990 года.

Фото: Минпросвещения РК

— Казахстан принимает участие в ней с 1994 года. В 2025 году национальная сборная завоевала четыре бронзовые медали, а в 2026 году повторила лучший результат 1996 года, подтвердив высокий уровень подготовки казахстанских школьников на мировой арене, — добавили в ведомстве.

Ранее сборная Казахстана успешно выступила на 58-й Международной олимпиаде по химии (International Chemistry Olympiad, IChO 2026) в Ташкенте, завоевав золото и три серебра.