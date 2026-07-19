KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Казахстан завоевал золото и три серебра одной из самых престижных олимпиад мира по химии

    Сборная Казахстана успешно выступила на 58-й Международной олимпиаде по химии (International Chemistry Olympiad, IChO 2026), которая прошла в Ташкенте (Узбекистан), передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

    Казахстан завоевал золото и три серебра одной из самых престижных олимпиад мира по химии
    Фото: Министерство просвещения РК.

    Все четыре участника национальной команды завоевали медали, показав 100-процентный результат: в копилке сборной — одна золотая и три серебряные награды.

    Золотую медаль завоевала Айзере Женисханова, ученица 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Усть-Каменогорска.

    Серебряных медалей удостоены:

    • Абильмансур Кали — ученик 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы района Нура города Астаны;
    • Данил Полетаев — ученик 11 класса лицея № 134 города Алматы;
    • Ансар Жаксылыков — ученик 11 класса Spectrum International School города Астаны.
    Казахстан завоевал золото и три серебра одной из самых престижных олимпиад мира по химии
    Фото: Министерство просвещения РК.

    Национальную сборную подготовили Санжар Саматулы Бегдаир — студент университета KAIST (Республика Корея), победитель международных и республиканских олимпиад, а также Ануар Абаевич Нуртазин — магистр химии и экономики, победитель международных и республиканских олимпиад.

    В этом году Международная олимпиада по химии собрала более 350 сильнейших школьников из более чем 90 стран. Участники прошли два пятичасовых тура — теоретический и практический, где решали сложные химические задачи и выполняли лабораторные работы.

    Международная олимпиада по химии входит в число семи самых престижных предметных олимпиад мира среди школьников. Казахстан принимает участие в IChO с 1998 года и стабильно входит в число стран, демонстрирующих высокие результаты.

    Напомним, карагандинская школьница завоевала бронзу на международной олимпиаде по биологии.

    Олимпиада Интеллектуальная нация Образование школа
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор