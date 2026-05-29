Карагандинская школьница завоевала бронзу на международной олимпиаде по биологии

Как сообщили в акимате Карагандинской области, интеллектуальное соревнование прошло на федеральной территории «Сириус» в России и собрало более 100 сильнейших юных биологов из 17 стран мира, включая Казахстан, Турцию, Южную Африку и Таиланд.

OIBO считается одной из самых сложных международных олимпиад по биологии: участникам необходимо показать высокий уровень не только в теории, но и в практических исследованиях.

По словам научного руководителя Евгении учителя биологии НИШ ЕМН Караганды Карлыгаш Жолдыбаевой, подготовка к соревнованию заняла несколько лет.

— Занятия после уроков, разбор сложных тем, решение олимпиадных задач, изучение дополнительной литературы — подготовке уделялось очень много времени. Темы охватывают практически все направления биологии: от зоологии и ботаники до биоинформатики и статистики, — отмечает педагог. — Олимпиада требовала не только школьных знаний по биологии, но и хорошей подготовки по химии, физике, математике и информатике. Особенно важны были логическое мышление и умение применять знания на практике.

Программа OIBO-2026 включала теоретические туры, сложные лабораторные работы и командный исследовательский проект. Практический этап потребовал от участников навыков настоящих исследователей. Одним из самых непростых заданий стала диссекция личинки мухи размером менее 3 миллиметров под микроскопом.

Особое место в программе занял проектный тур, где участники работали в международных командах. Сборная Казахстана исследовала биоразнообразие зоопланктона Чёрного моря. Школьники самостоятельно собирали пробы в прибрежной зоне и определяли виды микроорганизмов, которые служат индикаторами загрязнения воды.

Как отмечает сама Евгения Меженина, задания олимпиады максимально приближены к реальной научной работе, а результаты исследований могут иметь практическую ценность.

Для Евгении это уже не первая серьёзная победа. Ранее школьница становилась победителем республиканской олимпиады и Қазақстан Білім Олимпиадасы (КБО). Бронзовая медаль OIBO-2026 стала важным этапом подготовки к International Biology Olympiad (IBO) — самому престижному мировому соревнованию по биологии.