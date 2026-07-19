Казахстанские школьники повторили лучший результат в истории страны на Международной биологической олимпиаде

Сборная Казахстана вошла в число призеров 37-й Международной биологической олимпиады (IBO-2026), проходившей в Литве. Участники завоевали три серебряные и одну бронзовую медали, повторив национальный рекорд, установленный в 1996 году, передает агентство Kazinform.

В одном из самых престижных интеллектуальных соревнований мира приняли участие более 330 школьников из 84 стран. Участники решали сложные задачи и лабораторные практикумы, требующие глубоких знаний и исследовательских навыков.

По итогам олимпиады сборная Казахстана повторила лучший результат в истории своего участия в IBO, достигнутый в 1996 году, завоевав три серебряные и одну бронзовую медали.

Призерами стали:

Кайыркен Ерсултан — ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-инновация» для одаренных юношей Павлодарской области;

Желтова Софья — ученица 11 класса NIS химико-биологического направления города Алматы;

Аширханов Алихан — ученик 9 класса специализированного лицея-интерната «Білім-инновация» города Алматы;

Меженина Евгения — ученица 11 класса NIS химико-биологического направления города Караганды.

Подготовкой команды занимались Лейла Аскарова (Nazarbayev University), Ильяс Сакимов (МОФ «Білім-инновация»), Камиля Садыкова (Nazarbayev University) и Динмухаммед Уразбаев (Медицинский университет Астаны).

Международная биологическая олимпиада проводится с 1990 года. Казахстан участвует в ней с 1994 года. В 2025 году национальная сборная завоевала четыре бронзовые медали, а в 2026 году смогла повторить лучший результат в истории, подтвердив высокий уровень подготовки казахстанских школьников на мировой арене.

Также в Ташкенте сборная Казахстана успешно выступила на 58-й Международной олимпиаде по химии (International Chemistry Olympiad, IChO 2026), завоевав одну золотую и три серебряные награды.