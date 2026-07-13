Казахстан завоевал на молодежном чемпионате Азии по легкой атлетике шесть медалей

В китайском Ордосе завершился молодежный чемпионат Азии по легкой атлетике, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Сборная Казахстана завоевала шесть медалей. В активе наших спортсменов две серебряные и четыре бронзовые награды.

Серебряными призерами стали Анастасия Рыпакова (прыжки в длину) и Алина Чистякова (семиборье).

Третьими стали Максим Балабин (прыжки с шестом) и Ясмина Токсанбаева (спортивная ходьба). Еще две бронзы легкоатлеты завоевали в эстафетном беге. Анна Шумило, Екатерина Пузырева, Татьяна Но и Дарья Гридасова поднялись на третью ступень в эстафете 4 по 100 метров. Анна Шумило, Анастасия Цвиркунова, Екатерина Колода и Мария Шувалова показали третий результат в эстафете 4 по 400 метров.

В общекомандном зачете сборная Казахстана заняла восьмое место. Лидером стала сборная Китая, завоевавшая 23 золотые, 17 серебряных и 12 бронзовых медалей. Второе место заняла Япония (семь золотых, восемь серебряных, семь бронзовых), а тройку лучших замкнул Узбекистан (пять золотых, четыре серебряные, одна бронзовая медаль).

Ранее сообщалось о том, что казахстанская боксерша Зарина Толыбай за минуту победила соперницу техническим нокаутом.