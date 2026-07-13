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    Казахстанская боксерша Зарина Толыбай за минуту победила соперницу техническим нокаутом

    Казахстанская боксерша Зарина Толыбай одержала уверенную победу на чемпионате Азии-2026 до 19 лет, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz. 

    Зарина Толыбай одержала уверенную победу на чемпионате Азии-2026
    кадр из видео

    В полуфинале весовой категории свыше 80 килограммов соперницей казахстанки стала представительница Вьетнама Зи Гунх Анх Ле. Толыбай трижды за минуту отправила оппонентку в нокдаун и тем самым добыла быструю победу техническим нокаутом. Таким образом, Зарина пробилась в финал соревнований, а Зи Гунх Анх Ле завершила выступление на первенстве с бронзовой медалью.

    Стоит отметить, что континентальный турнир среди спортсменов до 19 лет и до 23 лет проходит в Джакарте (Индонезия) с 3 по 16 июля. Сборная Казахстана представлена 39 боксерами (в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий).

    Ранее Панар Сейтханкызы завоевала бронзу молодежного чемпионата Азии по боксу.

    Спорт спортсмены Казахстана Чемпионат Азии Бокс
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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