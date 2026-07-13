Казахстанская боксерша Зарина Толыбай за минуту победила соперницу техническим нокаутом

Казахстанская боксерша Зарина Толыбай одержала уверенную победу на чемпионате Азии-2026 до 19 лет, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале весовой категории свыше 80 килограммов соперницей казахстанки стала представительница Вьетнама Зи Гунх Анх Ле. Толыбай трижды за минуту отправила оппонентку в нокдаун и тем самым добыла быструю победу техническим нокаутом. Таким образом, Зарина пробилась в финал соревнований, а Зи Гунх Анх Ле завершила выступление на первенстве с бронзовой медалью.

Стоит отметить, что континентальный турнир среди спортсменов до 19 лет и до 23 лет проходит в Джакарте (Индонезия) с 3 по 16 июля. Сборная Казахстана представлена 39 боксерами (в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий).

Ранее Панар Сейтханкызы завоевала бронзу молодежного чемпионата Азии по боксу.