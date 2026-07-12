Панар Сейтханкызы завоевала бронзу молодежного чемпионата Азии по боксу

В Индонезии завершились полуфинальные поединки ЧА по боксу среди спортсменок до 23 лет. Казахстанка Панар Сейтханкызы завершила свое выступление на турнире, завоевав бронзовую награду, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

В полуфинальном бою весовой категории свыше 81 кг казахстанка встретилась с индийской спортсменкой Приянкой. С первых минут Сейтханкызы начала активно идти в атаку, однако соперница грамотно защищалась и точно действовала на отходах. Такая тактика привела к тому, что Панар уступила стартовый раунд со счетом 0:5.

В оставшихся отрезках сценарий поединка кардинально не изменился: казахстанская боксерша продолжала прессинговать, но представительница Индии уверенно оборонялась и сохранила преимущество. По итогам противостояния Панар Сейтханкызы замкнула тройку призеров турнира, а Приянка оформила путевку в финал азиатского первенства.

Ранее сообщалось, что казахстанские боксеры завоевали четыре медали на чемпионате Азии.