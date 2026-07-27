Казахстан завоевал две медали по настольному теннису в Алматы

Казахстанские теннисисты завоевали две новые медали на международном турнире WTT Youth Contender по настольному теннису, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Турнире серии WTT Youth Contender проходит в Алматы.

В соревнованиях в категории U13 Дулат Ералхан успешно дошел до финала, где встретился с представителем Узбекистана Амиром Шириевым. По итогам матча казахстанский спортсмен занял второе место и стал серебряным призером турнира.

Еще одну награду для Казахстана в этой возрастной группе принес Олег Яковлев. Он завершил выступление на третьей позиции и завоевал бронзовую медаль.

Ранее Олег Яковлев вместе с Марией Лукьяновой (U15) также стали бронзовыми призерами в смешанном парном разряде.

Ранее сообщалось, что казахстанский боец Шавкат Рахмонов не сможет вернуться в UFC в 2026 году. Также сообщалось, что гонщики «Астаны» заняли первое и третье места на гонке в Испании.