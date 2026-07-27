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    Казахстан завоевал две медали по настольному теннису в Алматы

    Казахстанские теннисисты завоевали две новые медали на международном турнире WTT Youth Contender по настольному теннису, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Казахстан завоевал две медали по настольному теннису в Алматы
    Фото: НОК РК

    Турнире серии WTT Youth Contender проходит в Алматы.

    В соревнованиях в категории U13 Дулат Ералхан успешно дошел до финала, где встретился с представителем Узбекистана Амиром Шириевым. По итогам матча казахстанский спортсмен занял второе место и стал серебряным призером турнира.

    Еще одну награду для Казахстана в этой возрастной группе принес Олег Яковлев. Он завершил выступление на третьей позиции и завоевал бронзовую медаль.

    Ранее Олег Яковлев вместе с Марией Лукьяновой (U15) также стали бронзовыми призерами в смешанном парном разряде.

    Ранее сообщалось, что казахстанский боец Шавкат Рахмонов не сможет вернуться в UFC в 2026 году. Также сообщалось, что гонщики «Астаны» заняли первое и третье места на гонке в Испании.

    Спорт Бронза Сборная Казахстана Серебро Алматы Медаль НОК Теннис
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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