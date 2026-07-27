KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Гонщики «Астаны» заняли первое и третье места на гонке в Испании

    Гонщик XDS Astana Team Томас Сильва одержал очередную победу в Испании, выиграв однодневную гонку «Классика Кастилии и Леона», а его напарник по команде Кристиан Скарони занял третье место, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Гонщики «Астаны» заняли первое и третье места на гонке в Испании
    Фото: instagram.com/xds_astana_team

    Маршрут гонки протяженностью 190,6 километра пролегал от Бенавенте до Лубиана. Представители XDS Astana Team на протяжении дистанции контролировали ход заезда и создали благоприятные условия для решающей атаки на заключительном подъеме.

    В финальной части дистанции Кристиан Скарони и Томас Сильва поочередно атаковали, оказывая давление на соперников. За 100 метров до финиша Сильва совершил решающий рывок и первым пересек финишную черту, показав результат 4 часа 23 минуты 41 секунда. Второе место занял испанский гонщик команды Movistar Team Роджер Адриа, а Скарони завершил гонку на третьей позиции.

    — Это моя вторая победа за два дня, и я действительно очень счастлив. В первую очередь хочу отметить невероятную работу команды сегодня. Ребята проделали огромную работу, оставив нам с Кристианом и Диего все возможности побороться за победу на заключительном подъеме. Мы идеально разыграли свои карты, и я очень рад завершить отличную работу всей команды победой, а также третьим местом Скарони. Мы отлично чувствуем себя, когда выступаем вместе, и я надеюсь, что мы будем продолжать в том же направлении, — приводит слова Томаса Сильвы пресс-служба команды.

    Напомним, накануне Томас Сильва также стал победителем испанской однодневной велогонки «Классика Ордисия — Вильяфранка».

    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор