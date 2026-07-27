Гонщики «Астаны» заняли первое и третье места на гонке в Испании

Гонщик XDS Astana Team Томас Сильва одержал очередную победу в Испании, выиграв однодневную гонку «Классика Кастилии и Леона», а его напарник по команде Кристиан Скарони занял третье место, передает корреспондент агентства Kazinform.

Маршрут гонки протяженностью 190,6 километра пролегал от Бенавенте до Лубиана. Представители XDS Astana Team на протяжении дистанции контролировали ход заезда и создали благоприятные условия для решающей атаки на заключительном подъеме.

В финальной части дистанции Кристиан Скарони и Томас Сильва поочередно атаковали, оказывая давление на соперников. За 100 метров до финиша Сильва совершил решающий рывок и первым пересек финишную черту, показав результат 4 часа 23 минуты 41 секунда. Второе место занял испанский гонщик команды Movistar Team Роджер Адриа, а Скарони завершил гонку на третьей позиции.

— Это моя вторая победа за два дня, и я действительно очень счастлив. В первую очередь хочу отметить невероятную работу команды сегодня. Ребята проделали огромную работу, оставив нам с Кристианом и Диего все возможности побороться за победу на заключительном подъеме. Мы идеально разыграли свои карты, и я очень рад завершить отличную работу всей команды победой, а также третьим местом Скарони. Мы отлично чувствуем себя, когда выступаем вместе, и я надеюсь, что мы будем продолжать в том же направлении, — приводит слова Томаса Сильвы пресс-служба команды.

Напомним, накануне Томас Сильва также стал победителем испанской однодневной велогонки «Классика Ордисия — Вильяфранка».