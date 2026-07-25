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    Гонщик «Астаны» выиграл однодневку в Испании

    Гонщик XDS Astana Team Томас Силва стал победителем испанской однодневной велогонки «Классика Ордисия-де-Вильяфранка», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Astana Team Томас Силва
    Фото: instagram/xds_astana_team

    Однодневная гонка категории UCI 1.1 прошла по маршруту протяженностью 167 километров с общим набором высоты 2715 метров. Старт и финиш традиционно состоялись в испанском городе Ордисия.

    24-летний гонщик благодаря слаженной командной работе на протяжении всей дистанции сумел опередить соперников в решающей борьбе и пересек финишную черту первым. Его результат составил 3 часа 54 минуты 19 секунд.

    Второе место занял испанец Игор Арриета (UAE Team Emirates XRG), третьим финишировал его партнер по команде — португалец Антониу Моргаду (UAE Team Emirates XRG).

    «Классика Ордисия-де-Вильяфранка» входит в мировой календарь Международного союза велосипедистов (UCI) и является одной из престижных однодневных гонок категории 1.1 в Испании.

    Уже 26 июля команда XDS Astana Team примет участие в еще одной испанской однодневной гонке — «Классика Кастилии и Леона». В состав команды вошли Кристиан Скарони, Томас Силва, Диего Улисси, Марко Шреттль, Давиде Тонеатти, а также гонщики XDS Astana Development Team — Людовико Меллано и Симоне Занини.

    Ранее велогонщик XDS Astana Team Хаоюй Су впервые в карьере выиграл чемпионат Китая.

    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор