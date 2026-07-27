Казахстанский боец Шавкат Рахмонов не сможет вернуться в UFC в 2026 году

Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов не сможет вернуться в UFC в 2026 году. Об этом корреспонденту агентства Kazinform сообщил его тренер Эдуард Базров.

Эдуард Базров, личный тренер Шавката Рахмонова и главный тренер команды DAR Team, рассказал Kazinform, что текущее состояние бойца не позволяет ему проходить полноценные сборы, но при этом нет запретов от врачей на тренировки и имеется их позитивный прогноз по ходу реабилитации.

— На данный момент Шавкат восстанавливает ногу, тренируется один раз в день. Мы делаем физподготовку и бокс — то, что пока можем, то делаем, — сказал Эдуард Базров.

Как долго продлится реабилитация, пока не известно. Но в тренерском штабе рассчитывают, что в начале следующего года смогут увидеть Шавката в соревновательном режиме.

— Пока точные сроки возвращения Шавката мы не можем точно назвать. Потому что все по-разному восстанавливаются после травмы. Я думаю, в следующем году… (он сможет вернуться — Прим. авт.) По-моему мнению, в феврале 2027 года он может быть полноценно готовым к бою, но все равно назвать точные сроки, когда Шавкат Рахмонов восстановится, пока невозможно, — считает Эдуард Базров.

Тренер уверен, что как только реабилитация Рахмонова завершится и спортсмен наберет форму, то уже в первом бою Шавкат сможет получить сильного соперника.

— Полагаю, ему сразу дадут топового соперника, минимум из топ-10, а то и из топ-5. Потому что Шавкат был на второй строчке рейтинга, — заключил Эдуард Базров.

Таким образом, если к началу 2027 году Шавкат Рахмонов будет находиться в соревновательном режиме, то перерыв в его выступлениях в UFC составит два с лишним года. Последний раз непобежденный казахстанский боец выходил на бой 7 декабря 2024 года и победил решением судей ирландца Иэна Гэрри.