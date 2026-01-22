РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:51, 22 Январь 2026

    Казахстан завоевал четыре медали на юношеском турнире по шорт-треку в Китае

    Команда Казахстана по шорт-треку успешно стартовала на юношеском международном турнире в Цитайхэ (Китай), передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

    Фото: Национальная федерация конькобежцев Казахстана

    Наша сборная отметилась на нем четырьмя наградами.

    Казахстанские спортсмены дважды поднялись на вторую ступень пьедестала. Шорт-трекисты завоевали «серебро» в мужской и женской эстафетах.

    Алина Галечина показала третий результат на дистанции 1500 метров. Смешанная команда Казахстана стала третьей в эстафете.

    Завершится турнир 23 января.

    Ранее сообщалось, что выступающая за Казахстан фигуристка Софья Самоделкина выступила в короткой программе на чемпионате четырех континентов в Пекине.

