Казахстан завоевал четыре медали на юношеском турнире по шорт-треку в Китае

Наша сборная отметилась на нем четырьмя наградами.

Казахстанские спортсмены дважды поднялись на вторую ступень пьедестала. Шорт-трекисты завоевали «серебро» в мужской и женской эстафетах.

Алина Галечина показала третий результат на дистанции 1500 метров. Смешанная команда Казахстана стала третьей в эстафете.

Завершится турнир 23 января.

Ранее сообщалось, что выступающая за Казахстан фигуристка Софья Самоделкина выступила в короткой программе на чемпионате четырех континентов в Пекине.