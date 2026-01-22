16:51, 22 Январь 2026 | GMT +5
Казахстан завоевал четыре медали на юношеском турнире по шорт-треку в Китае
Команда Казахстана по шорт-треку успешно стартовала на юношеском международном турнире в Цитайхэ (Китай), передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Наша сборная отметилась на нем четырьмя наградами.
Казахстанские спортсмены дважды поднялись на вторую ступень пьедестала. Шорт-трекисты завоевали «серебро» в мужской и женской эстафетах.
Алина Галечина показала третий результат на дистанции 1500 метров. Смешанная команда Казахстана стала третьей в эстафете.
Завершится турнир 23 января.
Ранее сообщалось, что выступающая за Казахстан фигуристка Софья Самоделкина выступила в короткой программе на чемпионате четырех континентов в Пекине.