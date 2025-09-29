РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:38, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по батутной гимнастике

    Команда Казахстана по батутной гимнастике отметилась медалью на этапе Кубка мира в Варне (Болгария), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстан завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по батутной гимнастике
    Фото: НОК

    На третью ступень пьедестала Казахстан поднялся в синхронных прыжках среди смешанных команд.

    Успеха добились Виктория Бутолина и Ерлан Тасмагамбетов. За свое выступление они получили 49.680 балла.

    Первое место заняли Юсей Мацумото/Хикару Мори (Япония) — 50.330. Россияне Данила Касимов и Анжела Бладцева стали вторыми — 50.290.

    Напомним, один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова в Сомбатхее (Венгрия),

