    23:58, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Милад Карими завоевал «золото» на этапе Кубка вызова в Венгрии

    Один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова в Сомбатхее (Венгрия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    Казахстанец поднялся на первую ступень пьедестала в упражнениях на перекладине.

    Карими победил в финале с результатом 14.750 балла. Следом финишировал Анхель Барахас (Колумбия) — 14.650. Третьим финишировал Луциано Летелье (Чили) — 14.250.

    Добавим, что ранее первым стал Дмитрий Патанин, победивший в вольных упражнениях.

    Спорт спортсмены Казахстана Спортивная гимнастика
