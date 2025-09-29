23:58, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5
Милад Карими завоевал «золото» на этапе Кубка вызова в Венгрии
Один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова в Сомбатхее (Венгрия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Казахстанец поднялся на первую ступень пьедестала в упражнениях на перекладине.
Карими победил в финале с результатом 14.750 балла. Следом финишировал Анхель Барахас (Колумбия) — 14.650. Третьим финишировал Луциано Летелье (Чили) — 14.250.
Добавим, что ранее первым стал Дмитрий Патанин, победивший в вольных упражнениях.