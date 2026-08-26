Казахстан завоевал 26 медалей на чемпионате Центральной Азии по легкой атлетике

В Ташкенте (Узбекистан) завершился чемпионат Центральной Азии по легкой атлетике, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Сборная Казахстана завоевала на турнире 11 золотых, девять серебряных и шесть бронзовых медалей.

Первыми стали Улболсын Есиркеп (метание копья), Юлия Башманова (бег на 100 метров с барьерами), Алина Чистякова (прыжки в длину), Виктория Ан (бег на 100 и 200 метров), Иван Иванов (толкание ядра), Мария Ефремова (тройной прыжок), Михаил Литвин (бег на 400 метров), Зелимхан Насыров (тройной прыжок), а также команда Казахстана в составе Дарьи Гридасовой, Маргариты Назаренко, Антонины Чернышевой и Юлии Башмановой (эстафета 4×100 метров).

Серебряные награды завоевали Никита Изотов (бег на 800 метров), Алмат Толебаев, Богдан Чернобай, Даниил Момот и Ромео Петров (эстафета 4×100 метров), Алан Иванов (бег на 400 метров), Милана Зубарева (бег на 400 метров), Анастасия Калошина (метание молота), Анастасия Рыпакова (прыжки в длину) и Анастасия Колода (бег на 400 метров с барьерами).

Бронзовыми призерами стали Давид Ефремов (бег на 110 метров с барьерами), Акбилек Куралбай (бег на 3000 метров с препятствиями), Томирис Ерматова (метание молота), Варвара Дмитриева (тройной прыжок), Антонина Чернышева (бег на 100 метров с барьерами) и Екатерина Колода (бег на 400 метров с барьерами).

Ранее сообщалось, что Бибисара Асаубаева разгромила экс-чемпионку мира и взяла титул во Франции.