Бибисара Асаубаева разгромила экс-чемпионку мира и взяла титул во Франции

Элитные соревнования с призовым фондом 40 тысяч долларов проходят на Лазурном берегу в Сен-Тропе (Франция).

В финальном поединке 22-летняя казахстанка не оставила шансов знаменитой украинской шахматистке, экс-чемпионке мира Марии Музычук, разгромив ее со счетом 2:0.

Турнир проходил по системе на выбывание (нокаут), и путь Бибисары к золоту оказался максимально тернистым. В ¼ финала Асаубаева на тай-брейке сломила сопротивление опытного немецкого гроссмейстера Элизабет Пётц. В ½ финала против Нино Бациашвили из Грузии все решилось в безумном «Армагеддоне». Играя черными фигурами, казахстанка сумела удержать необходимую для победы ничью.

Главный матч за трофей против Марии Музычук прошел под полной диктовкой Асаубаевой. Первую партию Бибисара уверенно забрала черным цветом, а во второй закрепила триумф белыми, набрав в сумме 5,5 очка за игровой день.

Сразу после победы лидер сборной Казахстана с юмором прокомментировала свой успех в социальных сетях.

— Всем привет! Мой рабочий день на сегодня закончен. Я выиграла WR Chess Tour, рапид-часть. Немножко устала, но довольна собой. Также шесть часов на каблуках. Да, вот так, — поделилась эмоциями Бибисара.

Праздновать победу у Бибисары времени нет. Шахматистки не покидают Сен-Тропе, так как сетка турнира обнуляется. Прямо сейчас стартует второй независимый турнир этапа — по блицу. Все восемь элитных участниц снова начнут борьбу с четвертьфиналов. У трехкратной чемпионки мира по блицу Асаубаевой есть все шансы оформить во Франции абсолютный триумф.

Ранее стало известно, что казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сыграет с ведущими шахматистами мира, включая Магнуса Карлсена, на новом турнире ФИДЕ в Будапеште.