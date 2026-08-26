Асаубаева и Карлсен поборются за титул самого универсального шахматиста мира

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сыграет с ведущими шахматистами мира, включая Магнуса Карлсена, на новом турнире ФИДЕ в Будапеште, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Пилотный турнир Total Chess World Championship Tour пройдет с 10 по 21 ноября в Будапеште (Венгрия).

Организаторы уже подтвердили 18 из 24 участников турнира. В их число вошли Асаубаева, лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Винсент Каймер, Уэсли Со, Аниш Гири, Нодирбек Абдусатторов, Арджун Эригайси, Алиреза Фирузджа, Рамешбабу Прагнанандха, Ян-Кшиштоф Дуда, Рихард Раппорт, Ханс Ниманн, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Гайк Мартиросян, Владислав Артемьев и индийская шахматистка Рамешбабу Вайшали.

Всего в соревновании выступят 24 гроссмейстера. Еще шесть участников организаторы объявят в ближайшее время.

Шахматисты поборются в трех дисциплинах — блице, рапиде и «быстрой классике» (Fast Classic). Итоговый победитель будет определен по сумме очков, набранных во всех трех форматах.

Организаторы из Norway Chess и ФИДЕ намеренно сделали упор на совместное участие, чтобы определить абсолютно «самого универсального шахматиста планеты» без гендерных разделений. На турнире планируется разыграть титул объединенного чемпиона мира ФИДЕ (FIDE World Combined Champion).

Ранее сообщалось, что Асаубаева почти на 20 очков опережает ближайшую соперницу в рейтинге FIDE.