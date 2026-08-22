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    Асаубаева почти на 20 очков опережает ближайшую соперницу в рейтинге FIDE

    Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева продолжает лидировать в FIDE Women’s Circuit 2026-2027. Она увеличила свой результат с 51,30 до 59,76 очка и теперь почти на 20 очков опережает ближайшую соперницу, передает Informsports.kz.

    Бибисара Асаубаева
    Фото: instagram.com/bibisarachess

    FIDE представила обновленную таблицу женского зачета Women’s Circuit 2026-2027, в которой казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева продолжает занимать первое место.

    По состоянию на 21 августа тройка лидеров осталась прежней. Асаубаева возглавляет зачет с 59,76 очка. На втором месте находится представительница Китая Чжу Цзиньэр с 39,83 очка, на третьем — индийская шахматистка Вайшали Рамешбабу с 29,70 очка.

    При этом Асаубаева увеличила свой результат: ранее у нее было 51,30 очка. Отрыв казахстанки от ближайшей соперницы теперь составляет почти 20 очков.

    На четвертом месте расположилась китаянка Тань Чжунъи с 26,58 очка. В пятерку лидеров также входит представительница Индии Харика Дронавалли — 20,55 очка.

    В мужском зачете первое место продолжает занимать узбекский шахматист Джавохир Синдаров.

    Напомним, ранее Бибисара Асаубаева завоевала бронзовую медаль на супертурнире Cairns Cup в США.

    Спорт Шахматы Бибисара Асаубаева
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор