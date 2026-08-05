Казахстан завершил морскую прокладку Транскаспийской ВОЛС

В Казахстане завершили ключевой этап одного из крупнейших телекоммуникационных проектов — морскую прокладку Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. Об этом сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Подводный кабель успешно достиг побережья Казахстана, что ознаменовало завершение наиболее сложной части проекта, реализуемого компаниями «Казахтелеком» и AzerTelecom International.

— Новый маршрут Актау — Сумгаит объединит цифровую инфраструктуру Казахстана и Азербайджана и станет прямым высокоскоростным коридором передачи данных между Азией и Европой. Проект повысит надежность международной связи и укрепит транзитный потенциал двух стран, — сообщили в ведомстве.

Фото: Министерство ИИ и цифрового развития РК

Отмечается, что с ходом завершения морского этапа работ с борта судна-кабелеукладчика ознакомились заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин и генеральный директор AzerTelecom International Ана Накашидзе.

Ранее сообщалось, что к работе было привлечено мощнейшее судно-кабелеукладчик водоизмещением более 20 000 тонн, оснащенное передовой системой динамического позиционирования. На борту работали 70 членов экипажа, включая специалистов технического надзора и представителя «Казахтелекома».

Фото: Министерство ИИ и цифрового развития РК

Напомним, другие страны проявили интерес к Транскаспийской волоконно-оптической линии связи и выразили намерение подключиться к сети.