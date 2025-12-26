Когда будет введена в эксплуатацию Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи

Об этом сегодня на пресс-брифинге по итогам года сообщил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

— Проект Транскаспийской ВОЛС сейчас активно реализуется. В следующем году мы ожидаем его завершение. В третьем квартале следующего года планируется запуск проекта Транскаспийской ВОЛС. Это проект между «Казахтелекомом» и «AzerTelecom». Он сократит задержки сигнала и повлияет на развитие транзита интернет-трафика, где Казахстан будет играть более важную роль, — сказал министр.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

По его словам, уже сейчас другие страны проявляют интерес к Транскаспийской волоконно-оптической линии связи и выражают намерение подключиться к сети.

— То есть мы видим, что есть в этом необходимость и спрос уже появляется, — отметил Жаслан Мадиев.

Ранее мы сообщали о том, что прокладку «оптоволокна» по дну Каспия завершат в 2026 году.