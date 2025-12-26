РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:20, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Когда будет введена в эксплуатацию Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи

    Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи будет введена в эксплуатацию в третьем квартале 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Прокладку «оптоволокна» по дну Каспия завершат в 2026 году
    Фото: Alibaba

    Об этом сегодня на пресс-брифинге по итогам года сообщил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

    — Проект Транскаспийской ВОЛС сейчас активно реализуется. В следующем году мы ожидаем его завершение. В третьем квартале следующего года планируется запуск проекта Транскаспийской ВОЛС. Это проект между «Казахтелекомом» и «AzerTelecom». Он сократит задержки сигнала и повлияет на развитие транзита интернет-трафика, где Казахстан будет играть более важную роль, — сказал министр.

    Жаслан Мадиев
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По его словам, уже сейчас другие страны проявляют интерес к Транскаспийской волоконно-оптической линии связи и выражают намерение подключиться к сети.

    — То есть мы видим, что есть в этом необходимость и спрос уже появляется, — отметил Жаслан Мадиев.

    Ранее мы сообщали о том, что прокладку «оптоволокна» по дну Каспия завершат в 2026 году.

    Теги:
    Министерство по искусственному интеллекту Каспийское море Казахстан Интернет Жаслан Мадиев Азербайджан
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
