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    Транскаспийская цифровая магистраль: кабель начали укладывать от Баку к Актау

    В Казахстане активно продолжается реализация стратегического инфраструктурного проекта — прокладки транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря, ввод в эксплуатацию которой намечен к концу 2026 года, передает агентство Kazinform.

    Транскаспийская цифровая магистраль: кабель начали укладывать от Баку к Актау
    Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК

    Текущий этапа сосредоточен на практической морской фазе транспортировки и погрузки кабельной артерии.

    — Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, обеспечившее оперативное решение нормативных, организационных и таможенных вопросов, в частности, утвержденный перечень имущества, вывозимого для реализации проекта строительства подводной ВОЛС по дну Каспийского моря, позволило обеспечить правовые основания для вывоза оборудования и исключить административные задержки, — говорится в сообщении Министерства. 

    Кроме того, в рамках подготовительного этапа в 2025 году были завершены камеральные и морские инженерные изыскания, определен оптимальный маршрут с учетом обхода якорных стоянок и зон военных учений, получено экологическое разрешение от Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, а также завершено производство и заводское тестирование специализированного бронированного кабеля в Китае с интеграцией оптических усилителей типа ROPA. После, проект перешел в активную фазу морских работ.

    Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК

    — Оптический кабель ранее доставленный из Китая в порт Курык, и три массивных баскет-корзины общим весом 600 тонн были погружены на специализированный логистический корабль и доставлены в Баку. На сегодняшний день эти транспортные корзины полностью опустошены, а вся цифровая артерия успешно перегружена в специальный кабельный танк (cable tank) прямо на судне. Таким образом, судно вышло из порта Баку и приступило к строительству линии в направлении порта Актау, — отметили в МИИЦР РК. 

    Для выполнения столь сложной задачи привлечено мощнейшее судно-кабелеукладчик водоизмещением более 20 000 тонн, оснащенное передовой системой динамического позиционирования. На борту работают 70 членов экипажа, включая специалистов технического надзора и представителя «Казахтелекома». Проект реализуется совместным предприятием CaspiLink B.V. (ранее Caspinet B.V.), созданным АО «Казахтелеком» и ООО «Azertelecom Int.». На палубе судна смонтирована специальная стыковочная комната (Jointing Room) на случай нештатных ситуаций или разрывов, где прямо сейчас находятся оба конца кабеля — казахстанская и азербайджанская части, а все жилы и оптика уже прошли тестирование.

    Как отметили в Министерстве, при благоприятных погодных условиях завершение непосредственной укладки подводного кабеля ожидается в течение 15-20 дней, в то время как общий срок реализации всего комплекса технологических и пусконаладочных работ в соответствии с резолюцией составляет до конца 2026 года.

    Ранее сообщалось, что другие страны проявляют интерес к Транскаспийской волоконно-оптической линии связи и выражают намерение подключиться к сети.

    О ходе реализации проекта также рассказал глава АО «Казахтелеком» Багдат Мусин в своем Telegram-канале. Он сообщил, что кабель для Каспийской волоконно-оптической линии, доставленный из Китая в порт Курык, далее был отправлен в Баку тремя гигантскими баскетами. По словам Мусина, на этом этапе была перевезена около 600 тонн «цифровой артерии» проекта.

    Министерство по искусственному интеллекту Каспийское море Казахстан Интернет Транспорт Азербайджан
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор