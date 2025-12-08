Казахстан запускает гранты для подготовки кадров атомной отрасли за рубежом

Как сообщили в Агентстве по атомной энергии, инициатива позволит привлечь специалистов в инженерные, технические и научные направления, которые станут ключевыми для роста атомной энергетики Казахстана.

В 2026 году в рамках программы «Болашак» предусмотрено пилотное предоставление 20 грантов. В дальнейшем планируется ежегодное предоставление аналогичных грантов. Программа охватит международные стажировки, магистерские и докторские образовательные треки в ведущих зарубежных университетах.

Проект ориентирован на подготовку нового поколения инженерных и научных кадров, способных обеспечить технологический прогресс и безопасное внедрение атомных технологий.

Как отметил председатель Агентства по атомной энергии Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев, развитие компетенций специалистов соответствует поручению Главы государства по формированию современного энергетического кластера. Он подчеркнул, что предоставляемые гранты - это вложение в людей, которые будут двигать отрасль вперед, повышая ее устойчивость и международную конкурентоспособность.

Запуск программы станет важным этапом в укреплении научно-технического потенциала и создании сильной кадровой базы для будущей атомной энергетики Казахстана.

