Казахстан за 10 лет увеличил добычу нефти с 80 млн до 100 млн тонн в год

Ключевую роль в увеличении обьемов добычи сыграли 3 месторождения — Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, передает Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Energy Analytics.

Казахстан с 2010 года увеличил добычу с 80 млн тонн до 100 млн тонн. Рост шел неравномерно: были просадки в 2020–2021 годах из-за пандемии и ограничений ОПЕК+, но в долгосрочной динамике Казахстан усилил позиции.

Три крупных проекта Тенгиз, Кашаган и Карачаганак дал заметный скачок после 2016 года: добыча выросла с 78 млн тонн в 2016 году до 86 млн тонн в 2017 году.

Казахстану не просто удержал добычу нефти, но также смог выйти на новый максимум — около 100 млн тонн в 2025 году. При этом необходимо понимать, что Казахстан при растущем объеме добычи нуждается в альтернативных экспортных маршрутах, особенно через Каспий и далее по направлению Баку-Тбилиси-Джейхан.

Таким образом, Казахстан наращивает добычу и расширяет производственные мощности, тем самым усиливая нефтяной вес в Каспийском регионе.

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