Как падение цен на нефть повлияло на доходы бюджета Казахстана

В Министерстве финансов рассказали, как снижение цен на нефть, падение экспорта и налоговые поступления повлияли на исполнение республиканского бюджета Казахстана за 2025 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил вице-министр финансов Даурен Темирбеков, поступления бюджета исполнены на 98,8% и составили 21 трлн 382 млрд тенге.

Годовой план по доходам республиканского бюджета исполнен на 98,6% — в бюджет поступило 21,1 трлн тенге из планируемых 21,4 трлн тенге.

— В том числе, собственные доходы республиканского бюджета без учета трансфертов составили 15,3 трлн тенге или 97,9%. План на 2025 год — 15,6 трлн тенге, — сообщил Темирбеков, представляя отчет Правительства в Мажилисе.

Однако план по доходам бюджета за 2025 год не исполнен на 336 млрд тенге. В Минфине это объяснили невыполнением плановых показателей по налогам на 730 млрд. тенге в основном из-за недобора счет КПН и НДС.

Вместе с этим в Минфине назвали и другие причины недобора доходов:

— снижение цены на нефть в сравнении с утвержденным бюджетом на 2025 год на 6$;

— снижение объема экспорта с третьими странами на 2,4% или на 1,7 млрд. долларов;

— снижение цен на свинец на 5,3%;

— рост объема льгот по таможенным платежам и налогам за 2025 год к 2024 году на 204 млрд. тенге или на 17%.

— Все эти факторы, а также геополитическая ситуация привели к уменьшению налоговых поступлений в республиканский бюджет по 134 крупным предприятиям на 709,3 млрд. тенге или на 36%. С начала года бизнесу возвращено НДС в сумме 1,4 трлн. тенге, что больше на 138 млрд. тенге, — уточнил вице-министр.

При этом Правительству удалось перевыполнить план по неналоговым поступлениям на 388 млрд тенге.

Ранее в Минфине сообщили, что расходы государственного бюджета за 2025 год исполнены на 95%, в том числе республиканского — 96%, местных — 95%.