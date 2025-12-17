На что пошли средства госбюджета в 2025 году, рассказали в Минфине РК

Расходы государственного бюджета исполнены на 95%, в том числе республиканского — 96%, местных — 95%.

За этот период основные расходы направлены:

на социальную поддержку — 8,3 трлн тенге;

в регионы — 6,9 трлн;

в реальный сектор — 1,8 трлн тенге.

— В целом, реализуется 870 проектов по ключевым направлениям: «Комфортная школа», «Ауыл — ел бесігі», водоснабжение, теплоснабжение, газовая и транспортная инфраструктура, жилье и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), — отметил министр на заседании Правительства.

В Минфине отметили, что нынешняя динамика доходов и взвешенная политика управления расходами позволяют удерживать дефицит бюджета в пределах утвержденных ковенантов.

Ранее сообщалось, что расходы бюджета Казахстана в 2026 году составят 27,7 трлн тенге, что на 2 трлн тенге больше, чем в текущем году.