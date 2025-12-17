На что пошли средства госбюджета в 2025 году, рассказали в Минфине РК
Министр финансов Казахстана Мади Такиев рассказал, как исполнялся государственный бюджет за 11 месяцев 2025 года и, на какие направления были направлены основные расходы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Расходы государственного бюджета исполнены на 95%, в том числе республиканского — 96%, местных — 95%.
За этот период основные расходы направлены:
- на социальную поддержку — 8,3 трлн тенге;
- в регионы — 6,9 трлн;
- в реальный сектор — 1,8 трлн тенге.
— В целом, реализуется 870 проектов по ключевым направлениям: «Комфортная школа», «Ауыл — ел бесігі», водоснабжение, теплоснабжение, газовая и транспортная инфраструктура, жилье и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), — отметил министр на заседании Правительства.
В Минфине отметили, что нынешняя динамика доходов и взвешенная политика управления расходами позволяют удерживать дефицит бюджета в пределах утвержденных ковенантов.
Ранее сообщалось, что расходы бюджета Казахстана в 2026 году составят 27,7 трлн тенге, что на 2 трлн тенге больше, чем в текущем году.