    Казахстан включен в региональную группу МАГАТЭ - МИД

    В Министерстве иностранных дел РК заявили, что приветствуют решение, анонсированное на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), о принятии Казахстана в Дальневосточную региональную группу Агентства, передает агентство Kazinform.

    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — Вхождение Казахстана в региональную группу является важным шагом в деле восстановления суверенного равенства государств в МАГАТЭ в соответствии с Уставом и инициированной нашей страной резолюцией Генеральной конференции МАГАТЭ GC (67)/RES/15 от 29 сентября 2023 года. Это также подтверждает приверженность Астаны поддержанию мира и глобальной безопасности, укреплению режима ядерного разоружения и нераспространения. Высоко оцениваем усилия государств-членов по восстановлению суверенного равенства в МАГАТЭ и выражаем благодарность странам-участницам Дальневосточной группы за поддержку и высокий уровень доверия, — сообщили в МИД.

    В ведомстве отметили, что решение открывает возможность Казахстану полноправно участвовать в работе руководящих органов МАГАТЭ.

    — Наша страна, как активный участник международных усилий, направленных на построение мира, свободного от угроз оружия массового уничтожения, готова и далее вносить конструктивный вклад в развитие мирного использования атомной энергии, ответственного применения ядерных технологий и укрепление международных механизмов доверия и транспарентности, — добавили в МИД.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и МАГАТЭ договорились о разработке «дорожной карты» сотрудничества.

