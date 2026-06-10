Казахстан выступает за стабильность и долгосрочные партнерства — эксперт

О том, что означают результаты выборов для Армении, почему реакция Казахстана оказалась важной для региона, как следует воспринимать осторожную позицию Москвы и какое будущее ждет отношения Армении с ЕАЭС, Kazinform рассказал венгерский экономист и политолог, старший научный сотрудник Венгерского института международных отношений, профессор Ласло Васа.

Парламентские выборы в Армении и победа партии Никола Пашиняна стали одним из главных политических событий на постсоветском пространстве. Международные наблюдатели признали выборы конкурентными и соответствующими демократическим процедурам, а лидеры ряда государств оперативно поздравили армянского премьера с победой.

Одним из первых это сделал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Многие эксперты расценили этот шаг как проявление традиционной казахстанской дипломатии, основанной на прагматизме, многовекторности и стремлении поддерживать конструктивный диалог со всеми партнерами.

— Международные наблюдатели признали парламентские выборы в Армении конкурентными и соответствующими демократическим процедурам. О чем, на Ваш взгляд, говорят результаты выборов и победа Никола Пашиняна?

— Победа Пашиняна свидетельствует о том, что значительная часть армянского общества сегодня предпочитает стабильность и управляемый мирный процесс политическому разрыву и радикальным переменам. Это не означает безусловного энтузиазма по отношению к действующей власти, скорее речь идет о прагматичном выборе в условиях последствий конфликта, сохраняющейся неопределенности и усталости от прежних политических элит.

Результат выборов также обеспечивает правительству процедурную легитимность, поскольку сам избирательный процесс в целом воспринимается как конкурентный и демократический. Однако более глубокий политический мандат остается ограниченным, поскольку армянское общество по-прежнему разделено в вопросах долгосрочного курса страны.

Поэтому главный вывод заключается в следующем: армянское общество, по всей видимости, выступает за осторожные реформы и мирное развитие, но не предоставляет правительству безусловный карт-бланш.

— Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых поздравил Никола Пашиняна с победой. Как Вы оцениваете значение этого шага?

— Оперативное поздравление со стороны Токаева является не просто формальным дипломатическим жестом, а сигналом стратегического признания сложившейся политической реальности.

Этот шаг показывает, что Астана стремится восприниматься как ранний сторонник стабильности в Армении и как ответственный региональный игрок, а не пассивный наблюдатель.

Ранее Токаев положительно оценивал армяно-азербайджанскую мирную декларацию, а готовность Казахстана поддерживать диалог свидетельствует о политике сбалансированного взаимодействия.

Для внешней политики Казахстана это полностью соответствует сложившейся практике — прагматичной, многовекторной и ориентированной на стабильность, развитие связности и сохранение полезного влияния.

— Можно ли рассматривать реакцию Казахстана как пример прагматичного и дальновидного подхода к выстраиванию отношений в регионе?

— Безусловно, в значительной степени именно так. Оперативная реакция Казахстана полностью соответствует его многовекторной дипломатии, основанной на диалоге, стабильности.

Такой подход укрепляет имидж Казахстана как стабилизирующей средней державы и повышает его дипломатическую репутацию для будущего сотрудничества в сферах транспортной связанности, торговли и посредничества.

Поэтому главное значение имеет не само поздравление, а тот сигнал, который за ним стоит: Казахстан предпочитает выстраивание долгосрочных партнерств символическим колебаниям и паузам.

— Насколько важны для Армении связи с Евразийским экономическим союзом?

— ЕАЭС остается для страны важным источником экономической устойчивости. На практике ЕАЭС обеспечивает Армении доступ к рынкам, облегчение торговли, мобильность рабочей силы и создает основу для краткосрочной экономической стабильности. Также остается важным элементом устойчивости в переходный период.

Ранее сообщалось о том, что ЦИК Армении объявила предварительные результаты парламентских выборов.