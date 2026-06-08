ЦИК Армении объявила предварительные результаты парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Армении обработала данные со всех 2005 избирательных участков и подвела предварительные итоги парламентских выборов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Ереване.

Согласно опубликованным данным, партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна«Гражданский договор» получила 49,81% голосов избирателей (727 160 голосов). За партию «Сильная Армения»проголосовали 23,29% избирателей (340 062 голоса).

Блок «Армения» набрал 9,94% голосов (145 097), а партия «Процветающая Армения» — 4% (58 368 голосов). Все перечисленные политические силы преодолевают установленный законодательством барьер и проходят в новый состав Национального собрания.

При распределении мандатов применяется метод Д’Ондта, согласно которому голоса партий и блоков, не преодолевших проходной барьер, косвенно учитываются при распределении мест между прошедшими политическими силами. Это увеличивает представительство партий, получивших наибольшую поддержку избирателей.

По предварительным расчетам, результаты голосования позволяют партии «Гражданский договор» получить парламентское большинство и самостоятельно сформировать правительство страны.

Напомним, 7 июня в Армении состоялись очередные выборы в Национальное собрание. Голосование прошло на 2005 избирательных участках по всей стране.