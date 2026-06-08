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    Касым-Жомарт Токаев поздравил Премьер-министра Армении с победой его партии на выборах

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства поздравил Премьер-министра Армении Никола Пашиняна
    Фото: Акорда

    Выборы, по предварительным данным большинства международных наблюдателей, прошли в соответствии с действующим избирательным законодательством страны, открыто и при обеспечении надлежащих условий для волеизъявления граждан.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Николу Пашиняну дальнейшей успешной работы в долгосрочных национальных интересах Армении. Президент отметил, что Казахстан готов продолжить активное сотрудничество с дружественной Арменией во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

    Глава нашего государства пожелал армянскому народу успехов в развитии своего государства, спокойствия и благополучия. 

    Ранее Пашинян отметил, что  результаты голосования позволят партии самостоятельно сформировать правительство. Он также исключил возможность каких-либо поствыборных потрясений или политических осложнений в стране.

    Напомним, 7 июня в Армении состоялись очередные выборы в Национальное собрание страны.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Армения Выборы
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор