    20:47, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан выиграл второй подряд матч на Чемпионате Азии по хоккею

    В столице Китая Пекине состоялся матч второго тура чемпионата Азии по хоккею между сборными хозяев соревнований и Казахстана, передает Kazinform.

    Фото: Kazinform \ Виктор Федюнин
    Фото: Kazinform \ Виктор Федюнин

    Игра прошла при полном доминировании команды Казахстана и завершилась со счетом 5:1.

    Голы забили Максим Мусоров и Степан Александров из усть-каменогорского «Торпедо», а также представители клуба «Номад» Батырлан Муратов (он забил два гола за игру) и Артур Гатиятов.

    Таким образом, Казахстан вырвался в лидеры, имея в активе две победы в двух матчах и шесть баллов — в первом туре была повержена сборная Южной Кореи со счетом 4:2.

    В воскресенье 23 ноября Казахстан сыграет с Японией за золото чемпионата Азии. Для завоевания титула казахстанской хоккейной дружине достаточно не проиграть в основное время.

    Казахстан является действующим победителем чемпионата Азии, титул был завоеван в 2024 году в Алматы. 

    Чемпионат Азии по хоккею включен в официальный календарь международной федерации хоккея IIHF. 

    В составе Казахстана играют хоккеисты из первенства страны и клуба «Барыс». В то время как казахстанцы, играющие в зарубежных клубах, на азиатское первенство не вызваны.

     

    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей
