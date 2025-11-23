Казахстан выиграл второй подряд матч на Чемпионате Азии по хоккею

Игра прошла при полном доминировании команды Казахстана и завершилась со счетом 5:1.

Голы забили Максим Мусоров и Степан Александров из усть-каменогорского «Торпедо», а также представители клуба «Номад» Батырлан Муратов (он забил два гола за игру) и Артур Гатиятов.

Таким образом, Казахстан вырвался в лидеры, имея в активе две победы в двух матчах и шесть баллов — в первом туре была повержена сборная Южной Кореи со счетом 4:2.

В воскресенье 23 ноября Казахстан сыграет с Японией за золото чемпионата Азии. Для завоевания титула казахстанской хоккейной дружине достаточно не проиграть в основное время.

Казахстан является действующим победителем чемпионата Азии, титул был завоеван в 2024 году в Алматы.

Чемпионат Азии по хоккею включен в официальный календарь международной федерации хоккея IIHF.

В составе Казахстана играют хоккеисты из первенства страны и клуба «Барыс». В то время как казахстанцы, играющие в зарубежных клубах, на азиатское первенство не вызваны.