Казахстан выиграл второй подряд матч на Чемпионате Азии по хоккею
В столице Китая Пекине состоялся матч второго тура чемпионата Азии по хоккею между сборными хозяев соревнований и Казахстана, передает Kazinform.
Игра прошла при полном доминировании команды Казахстана и завершилась со счетом 5:1.
Голы забили Максим Мусоров и Степан Александров из усть-каменогорского «Торпедо», а также представители клуба «Номад» Батырлан Муратов (он забил два гола за игру) и Артур Гатиятов.
Таким образом, Казахстан вырвался в лидеры, имея в активе две победы в двух матчах и шесть баллов — в первом туре была повержена сборная Южной Кореи со счетом 4:2.
В воскресенье 23 ноября Казахстан сыграет с Японией за золото чемпионата Азии. Для завоевания титула казахстанской хоккейной дружине достаточно не проиграть в основное время.
Казахстан является действующим победителем чемпионата Азии, титул был завоеван в 2024 году в Алматы.
Чемпионат Азии по хоккею включен в официальный календарь международной федерации хоккея IIHF.
В составе Казахстана играют хоккеисты из первенства страны и клуба «Барыс». В то время как казахстанцы, играющие в зарубежных клубах, на азиатское первенство не вызваны.