Казахстан с победы и хет-трика начал защиту титула чемпионов Азии по хоккею

В стартовом туре казахстанская хоккейная дружина вышла на лед против сборной Южной Кореи. Матч прошел в духе жесткого соперничества, тем более, что год назад на азиатском первенстве в Алматы Казахстан проиграл Южной Корее.

На нынешнем чемпионате Азии Казахстан не допустил подобную осечку и одержал трудовую, но уверенную победу — 4:2.

Причем, три гола сборной Казахстана принадлежат защитнику карагандинской «Сарыарки» Ивану Степаненко, еще гол забил легендарный ветеран сборной Роман Старченко.

Вратарь «Номада» Роман Калмыков отразил 25 из 27 бросков от южнокорейской сборной.

Во втором туре Казахстан сыграет с хозяевами льда, сборной Китая. Матч пройдет 22 ноября.

Еще одной командой-участницей азиатского первенства является сборная Японии, с которой Казахстан сыграет в завершающий день турнира.

Отметим, что чемпионат Азии по хоккею включен в официальный календарь международной федерации хоккея IIHF.