    11:50, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан объявил состав на чемпионат Азии по хоккею

    Тренерский штаб мужской сборной Казахстана по хоккею с шайбой во главе с Талгатом Жайлауовым определися со списком игроков, которые представят страну на чемпионате Азии-2025, передает Kazinform.

    хоккей
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Команда Казахстана, являющаяся действующим чемпионом Азии, отправится защищать титул в Китай, где пройдет очередное азиатское первенство с 20 по 23 ноября.

    Как и в прошлом году, в сборную Казахстана на чемпионат Азии вызвали хоккеистов, выступающих в отечественных клубах, и не задействовали казахстанских игроков из «Барыса» и зарубежных клубов Континентальной хоккейной лиги.

    В основную заявку на чемпионат Азии-2025 попало 23 хоккеиста — 20 полевых и три вратаря.

    Полный список выглядит так:

    Вратари: Роман Калмыков («Номад»), Антон Осокин («Кулагер»), Владислав Пестов («Торпедо»);

    Нападающие: Олег Бойко, Артур Гатиятов, Диас Гусейнов, Саян Данияр, Александр Мигунов (все — «Номад»), Александр Борисевич, Артем Лихотников (оба — «Сарыарка»), Максим Мусоров («Торпедо»), Роман Старченко, Кирилл Ляпунов, Батырлан Муратов (все — «Барыс»), Денис Чапоров («Арлан»);

    Защитники: Степан Александров, Владимир Гребенщиков (оба — «Торпедо»), Данил Бутенко, Мади Диханбек, Кирилл Никитин (все — «Номад»), Эдуард Михайлов, Иван Степаненко (оба — «Сарыарка»), Бейбарыс Оразов («Барыс»).

    В тренерский штаб вошли главный тренер Талгат Жайлауов, тренеры Константин Пушкарев, Андрей Корабейников, тренер вратарей Александр Кудрявцев и тренер по ОФП Сергей Левданский.

    Ранее мы рассказывали о том, кто такой Талгат Жайлауов, назначенный главным тренером сборной Казахстана. 

    Спорт Хоккей Чемпионат Азии
