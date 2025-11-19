Казахстан объявил состав на чемпионат Азии по хоккею

Команда Казахстана, являющаяся действующим чемпионом Азии, отправится защищать титул в Китай, где пройдет очередное азиатское первенство с 20 по 23 ноября.

Как и в прошлом году, в сборную Казахстана на чемпионат Азии вызвали хоккеистов, выступающих в отечественных клубах, и не задействовали казахстанских игроков из «Барыса» и зарубежных клубов Континентальной хоккейной лиги.

В основную заявку на чемпионат Азии-2025 попало 23 хоккеиста — 20 полевых и три вратаря.

Полный список выглядит так:

Вратари: Роман Калмыков («Номад»), Антон Осокин («Кулагер»), Владислав Пестов («Торпедо»);

Нападающие: Олег Бойко, Артур Гатиятов, Диас Гусейнов, Саян Данияр, Александр Мигунов (все — «Номад»), Александр Борисевич, Артем Лихотников (оба — «Сарыарка»), Максим Мусоров («Торпедо»), Роман Старченко, Кирилл Ляпунов, Батырлан Муратов (все — «Барыс»), Денис Чапоров («Арлан»);

Защитники: Степан Александров, Владимир Гребенщиков (оба — «Торпедо»), Данил Бутенко, Мади Диханбек, Кирилл Никитин (все — «Номад»), Эдуард Михайлов, Иван Степаненко (оба — «Сарыарка»), Бейбарыс Оразов («Барыс»).

В тренерский штаб вошли главный тренер Талгат Жайлауов, тренеры Константин Пушкарев, Андрей Корабейников, тренер вратарей Александр Кудрявцев и тренер по ОФП Сергей Левданский.

