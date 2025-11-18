Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по хоккею

В Федерации хоккея Казахстана сообщили, что Талгат Жайлауов сейчас состоит в тренерском штабе «Барыса», где ранее также трудился с декабря 2023 по октябрь 2024.

Ранее он был ассистентом главного тренера в сборной на Олимпийской квалификации 2024, Чемпионате Азии 2025, а также на чемпионате мира 2025. В качестве хоккеиста выступал за юношескую, молодежную и национальную сборные. Дебютировал за взрослую сборную в 2006 году, за его плечами 9 чемпионатов мира, три предолимпийских квалификационных турнира и Азиатские игры 2007 и 2011. Под эгидой IIHF сыграл 59 официальных матчей. В разное время выступал за родной «Казцинк-Торпедо», «Барыс» и «Номад». Завершил игровую карьеру в 2020 году в карагандинской «Сарыарке».

Отмечается, что Национальная команда продолжает подготовку к Чемпионату Азии, который пройдет с 20 по 23 ноября в Китае.