    19:23, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по хоккею

    В тренерский штаб также вошли главный тренер «Номада» Константин Пушкарев, главный тренер «Торпедо» Андрей Корабейников и тренер вратарей «Номада» Александр Кудрявцев, передает агентство Kazinform.

    л
    Фото: icehockey.kz

    В Федерации хоккея Казахстана сообщили, что Талгат Жайлауов сейчас состоит в тренерском штабе «Барыса», где ранее также трудился с декабря 2023 по октябрь 2024.

    Ранее он был ассистентом главного тренера в сборной на Олимпийской квалификации 2024, Чемпионате Азии 2025, а также на чемпионате мира 2025. В качестве хоккеиста выступал за юношескую, молодежную и национальную сборные. Дебютировал за взрослую сборную в 2006 году, за его плечами 9 чемпионатов мира, три предолимпийских квалификационных турнира и Азиатские игры 2007 и 2011. Под эгидой IIHF сыграл 59 официальных матчей. В разное время выступал за родной «Казцинк-Торпедо», «Барыс» и «Номад». Завершил игровую карьеру в 2020 году в карагандинской «Сарыарке».

    Отмечается, что Национальная команда продолжает подготовку к Чемпионату Азии, который пройдет с 20 по 23 ноября в Китае.

    Теги:
    Спорт Хоккей Сборная Казахстана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
