Казахстан ведет переговоры с несколькими странами о безвизовом режиме

В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что ведут переговоры с несколькими странами о введении безвизового режима. Однако страны пока не называют, передает корреспондент агентства Kazinform.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что страна ведет переговоры с несколькими государствами о введении безвизового режима. Переговоры идут, но пока названия этих стран не раскрываются.

На вопрос корреспондента Kazinform о числе стран, с которыми ведутся переговоры, Смадияров ответил, что их больше пяти.

— Я думаю, что в будущем мы этот вопрос обязательно продвинем. Как вы видите, у нас за последние пару лет несколько стран уже безвиз подписали, — заявил Айбек Смадияров на брифинге в МИДе.

Конкретных сроков введения безвизового режима с Республикой Кипр пока нет.

Ранее министры иностранных дел Казахстана и Кипра обсудили введение безвизового режима, а также перспективы прямого воздушного сообщения между двумя странами.

В апреле 2024 года посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев и секретарь администрации и юстиции Специального административного района Макао Чонг Вен Чон подписали Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Специального административного района Макао Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований со сроком до 14 дней.

Немногим позже Казахстан и Таиланд подписали соглашение о безвизовом режиме. Согласно документу, между правительствами Республики Казахстан и Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов граждане двух стран могут находиться без визы на территории друг друга до 30 календарных дней со дня въезда в страну.

Безвизовый режим Казахстана с Вьетнамом вступил в силу 25 мая 2024 года.