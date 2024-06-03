РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:59, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстан ведет переговоры с несколькими странами о безвизовом режиме

    Безвизовый режим
    Фото: dcs.aero

    В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что ведут переговоры с несколькими странами о введении безвизового режима. Однако страны пока не называют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что страна ведет переговоры с несколькими государствами о введении безвизового режима. Переговоры идут, но пока названия этих стран не раскрываются.

    На вопрос корреспондента Kazinform о числе стран, с которыми ведутся переговоры, Смадияров ответил, что их больше пяти.

    — Я думаю, что в будущем мы этот вопрос обязательно продвинем. Как вы видите, у нас за последние пару лет несколько стран уже безвиз подписали, — заявил Айбек Смадияров на брифинге в МИДе.

    Конкретных сроков введения безвизового режима с Республикой Кипр пока нет.

    Ранее министры иностранных дел Казахстана и Кипра обсудили введение безвизового режима, а также перспективы прямого воздушного сообщения между двумя странами.

    В апреле 2024 года посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев и секретарь администрации и юстиции Специального административного района Макао Чонг Вен Чон подписали Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Специального административного района Макао Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований со сроком до 14 дней.

    Немногим позже Казахстан и Таиланд подписали соглашение о безвизовом режиме. Согласно документу, между правительствами Республики Казахстан и Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов граждане двух стран могут находиться без визы на территории друг друга до 30 календарных дней со дня въезда в страну.

    Безвизовый режим Казахстана с Вьетнамом вступил в силу 25 мая 2024 года.

    Теги:
    Туризм Вьетнам Казахстан Виза Таиланд МИД РК
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!